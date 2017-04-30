Концерт творческой группы «Кант», приуроченный ко дню рождения Булата Окуджавы состоится в краевой библиотеке

30.04.2017 01:54:35 (GMT+12)

Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова приглашает всех желающих на вечер песен Булата Окуджавы в исполнении Александра Ястребова и творческой группы «Кант». Концерт приурочен ко дню рождения советского и российского поэта и композитора.



Булат Окуджава – автор более двухсот авторских и эстрадных песен, написанных на собственные стихи, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 1950-80-е годы.



Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Концерт состоится 2 мая в 19.00, в актовом зале библиотеки.



Вход свободный.



Подробная информация по телефону: 8 (415 2) 25-23-55



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.