Концерт творческой группы «Кант», приуроченный ко дню рождения Булата Окуджавы состоится в краевой библиотеке

30.04.2017 01:54:35 (GMT+12)

Концерт творческой группы «Кант», приуроченный ко дню рождения Булата Окуджавы состоится в краевой библиотеке

Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова  приглашает всех желающих на вечер песен Булата Окуджавы в исполнении Александра Ястребова и творческой группы «Кант». Концерт приурочен ко дню рождения советского и российского поэта и композитора.

Булат Окуджава – автор более двухсот авторских и эстрадных песен, написанных на собственные стихи, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 1950-80-е годы.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.

Концерт состоится 2 мая в 19.00, в актовом зале библиотеки.

Вход свободный.

Подробная информация по телефону: 8 (415 2) 25-23-55

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

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