Литературно-музыкальный вечер для пенсионеров «Этот день мы приближали, как могли» пройдет в краевой библиотеке

30.04.2017 01:54:36 (GMT+12)

Литературно-музыкальный вечер для пенсионеров «Этот день мы приближали, как могли» пройдет в краевой библиотеке

В преддверии главного майского праздника - Дня Победы, в Камчатской краевой научной библиотеке им С.П. Крашенинникова состоится литературно-музыкальное мероприятие для пенсионеров «Этот день мы приближали, как могли».
В программе: выступление детских вокальных и хореографических коллективов,  песни в исполнении хора ветеранов войны и труда «Красная гвоздика»,  чтение стихов учащимися старших классов и поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.

На встречу приглашаются люди старшего поколения и все желающие.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.

Встреча состоится 4 мая в 15.00, в актовом зале библиотеки.
Вход свободный.

Подробная информация по телефону: 8 (415 2) 25-23-51


Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

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