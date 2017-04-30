Литературно-музыкальный вечер для пенсионеров «Этот день мы приближали, как могли» пройдет в краевой библиотеке

30.04.2017 01:54:36 (GMT+12)

В преддверии главного майского праздника - Дня Победы, в Камчатской краевой научной библиотеке им С.П. Крашенинникова состоится литературно-музыкальное мероприятие для пенсионеров «Этот день мы приближали, как могли».

В программе: выступление детских вокальных и хореографических коллективов, песни в исполнении хора ветеранов войны и труда «Красная гвоздика», чтение стихов учащимися старших классов и поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.



На встречу приглашаются люди старшего поколения и все желающие.



Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Встреча состоится 4 мая в 15.00, в актовом зале библиотеки.

Вход свободный.



Подробная информация по телефону: 8 (415 2) 25-23-51





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.