Циклон продолжает оказывать влияние на полуостров. Инспекторы по маломерным судам рекомендуют владельцам катеров и лодок не выходить на водоемы

30.04.2017 01:54:33 (GMT+12)

На Камчатке циклон продолжает оказывать остаточное влияние на несколько муниципальных районов. В Усть-Камчатском муниципальном районе, а также на побережьях наблюдаются сильный ветер и умеренные осадки. Такая погода неблагоприятна для выхода на воду маломерных судов.



В связи с этим государственные инспекторы по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю настойчиво рекомендуют жителям края воздержаться от выхода на воду на катерах и лодках.



«Даже в хорошую погоду следует заранее узнавать прогноз погоды, так как она на Камчатке переменчива, брать с собой запас воды и еды, топлива и теплые вещи. Во время действия непогоды от выхода на воду лучше воздержаться, и уж тем более не выходить в открытое море», - комментирует ВрИО начальника Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю Никита Хмелев.



Приближается открытие навигации в северных районах полуострова. В городском округе «поселок Палана», Карагинском, Олюторском, Пенжинском и Тигильском муниципальных районах спустить лодки на воду можно будет 1 мая. Выход на воду до 1 мая в этих муниципальных образованиях влечет не только наложение административного штрафа на судоводителя, но и крайне опасен для жизни!



Должностные лица МЧС России напоминают судовладельцам об основных правилах поведения на воде, соблюдение которых поможет избежать трагедий и несчастных случаев.



Перед выходом на водоем необходимо тщательно проверить состояние лодки и двигателя:

- произвести внешний осмотр;

- очистить от пыли и грязи;

- зашлифовать возможные забоины на подводной части и гребном винте;

- почистить свечи зажигания и отрегулировать зазор;

- проверить герметичность топливной системы, особенно до бензонасоса. Подсос воздуха возможен, а подтеков при этом, как правило, не бывает;

- промыть и продуть топливный фильтр;

- промыть топливный бак. В нем возможен конденсат, а это грозит остановкой мотора в самый неподходящий момент;

- проверить электропроводку, надежность и чистоту электроразъемов;

- произвести смазку согласно инструкции по эксплуатации;

- заменить масло в редукторе.

ГИМС напоминает: каждый судовладелец должен позаботиться о сезонном обслуживании перед началом навигационного периода и заранее запланировать наиболее трудоемкие работы. Маломерное судно должно быть исправно на воде.

Руководство Центра ГИМС призывает всех судоводителей быть осторожными на воде.



Во время водной прогулки (рыбалки):

- нельзя останавливаться в непосредственной близости от мостов или под ними, пересекать курс идущего судна.

- при посадке в лодку не вставать на борта и сидения;

- во время движения не выставлять руки за борт;

- не сидеть на бортах, не переходить с места на место и не пересаживаться на другие катера и лодки;

- не нырять с лодки.

Помните – вода ошибок не прощает.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.