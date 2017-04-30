Циклон продолжает оказывать влияние на полуостров. Инспекторы по маломерным судам рекомендуют владельцам катеров и лодок не выходить на водоемы

30.04.2017 01:54:33 (GMT+12)
На Камчатке циклон продолжает оказывать остаточное влияние на несколько муниципальных районов. В Усть-Камчатском муниципальном районе, а также на побережьях наблюдаются сильный ветер и умеренные осадки. Такая погода неблагоприятна для выхода на воду маломерных судов.
В связи с этим государственные инспекторы по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю настойчиво рекомендуют жителям края воздержаться от выхода на воду на катерах и лодках.
«Даже в хорошую погоду следует заранее узнавать прогноз погоды, так как она на Камчатке переменчива, брать с собой запас воды и еды, топлива и теплые вещи. Во время действия непогоды от выхода на воду лучше воздержаться, и уж тем более не выходить в открытое море», - комментирует ВрИО начальника Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю Никита Хмелев.
Приближается открытие навигации в северных районах полуострова. В городском округе «поселок Палана», Карагинском, Олюторском, Пенжинском и Тигильском муниципальных районах спустить лодки на воду можно будет 1 мая. Выход на воду до 1 мая в этих муниципальных образованиях влечет не только наложение административного штрафа на судоводителя, но и крайне опасен для жизни!
Должностные лица МЧС России напоминают судовладельцам об основных правилах поведения на воде, соблюдение которых поможет избежать трагедий и несчастных случаев.
Перед выходом на водоем необходимо тщательно проверить состояние лодки и двигателя:
- произвести внешний осмотр;
- очистить от пыли и грязи;
- зашлифовать возможные забоины на подводной части и гребном винте;
- почистить свечи зажигания и отрегулировать зазор;
- проверить герметичность топливной системы, особенно до бензонасоса. Подсос воздуха возможен, а подтеков при этом, как правило, не бывает;
- промыть и продуть топливный фильтр;
- промыть топливный бак. В нем возможен конденсат, а это грозит остановкой мотора в самый неподходящий момент;
- проверить электропроводку, надежность и чистоту электроразъемов;
- произвести смазку согласно инструкции по эксплуатации;
- заменить масло в редукторе.
ГИМС напоминает: каждый судовладелец должен позаботиться о сезонном обслуживании перед началом навигационного периода и заранее запланировать наиболее трудоемкие работы. Маломерное судно должно быть исправно на воде.
Руководство Центра ГИМС призывает всех судоводителей быть осторожными на воде.
Во время водной прогулки (рыбалки):
- нельзя останавливаться в непосредственной близости от мостов или под ними, пересекать курс идущего судна.
- при посадке в лодку не вставать на борта и сидения;
- во время движения не выставлять руки за борт;
- не сидеть на бортах, не переходить с места на место и не пересаживаться на другие катера и лодки;
- не нырять с лодки.
Помните – вода ошибок не прощает.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+