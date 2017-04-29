Срочно в номер: вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла

29.04.2017 13:03:16 (GMT+12)
Вулкан Шивелуч в Усть-Камчатском районе Камчатки выбросил пепел на высоту до 7 км над уровнем моря. Об этом сообщает сегодня Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
"Вулкан Шивелуч выбросил сегодня утром пепел на высоту в 7 км над уровнем моря. Шлейф распространился примерно на 150 км в юго-западном направлении от вулкана", - сообщает учреждение.
По данным МЧС, населенных пунктов на пути распространения пепла нет.
До этого вулкан выбрасывал пепел 11 апреля, извержение продолжается уже несколько месяцев.
Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Его высота - 3,283 км. Вулкан находится на территории Усть- Камчатского района. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи - расположен в 45 км от подножия вулкана.
(ТАСС).
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