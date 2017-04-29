В Коряках сегодня

29.04.2017 12:59:37 (GMT+12)

В Коряках сегодня: выходные начались с переменной облачности с просветами, западным умеренным ветром. Температура воздуха +5. Всем хорошего начала выходных!



На снимке: микрорайон "Геологи".



Фото: Максим БОДА.