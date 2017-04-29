Камчатский метеокомментарий, 29 апреля (119/246)

29.04.2017 08:36:29 (GMT+12)
В 8.30 в Петропавловске-Камчатском было -1°C, облачно, ветер западный, северо-западный, атмосферное давление: 717 мм рт. ст., относительная влажность: 91%.
Предварительный прогноз:
День: +4°С, облачно, возможен небольшой дождь.
Вечер: +6°С, значительная облачность, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка: 9 — 18 часов — небольшие возмущения; 18 — 24 часа — нет заметных возмущений.
Долгота светового дня: 14’58’’ (+4”).
Луна: 13%, растущая.
Сегодня — Ирина.
Народ приметил: Ирина-рассадница, Ирина - "урви берега". По замечанию сибиряков, на этот день вскрывается Иртыш-река, говорили: "Ирина, урви берега, разрой берега, заиграй овражки". Половодье достигает своего апогея. "На Ирину сей капусту на рассадниках", а крестьяне молились Ирине-рассаднице. "Полая вода подмывает берега". "Если овражки заиграют и опять замерзнут - жди помехи на урожай". Ирины-рассадницы — сей капусту на рассадниках. Ольха цветом обвисает.
Именины у Ники и Ирины, у Василисы и Галины. Ника, с греческого, - "победа". Ирина (Арина) с греческого же - "мир".
Василиса с греческого - "царственная, властительница". Галина с греческого - "спокойная, тихая".
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 29 апреля, 6.15 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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