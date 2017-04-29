Камчатский метеокомментарий, 29 апреля (119/246)

29.04.2017 08:36:29 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 29 апреля (119/246)

В 8.30 в Петропавловске-Камчатском было -1°C, облачно, ветер западный, северо-западный, атмосферное давление: 717 мм рт. ст., относительная влажность: 91%.

Предварительный прогноз:

День: +4°С, облачно, возможен небольшой дождь.

Вечер: +6°С, значительная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка: 9 — 18 часов — небольшие возмущения; 18 — 24 часа — нет заметных возмущений.

Долгота светового дня:  14’58’’ (+4”).

Луна: 13%, растущая.

Сегодня — Ирина.

Народ приметил: Ирина-рассадница, Ирина - "урви берега". По замечанию сибиряков, на этот день вскрывается Иртыш-река, говорили: "Ирина, урви берега, разрой берега, заиграй овражки". Половодье достигает своего апогея. "На Ирину сей капусту на рассадниках", а крестьяне молились Ирине-рассаднице. "Полая вода подмывает берега". "Если овражки заиграют и опять замерзнут - жди помехи на урожай". Ирины-рассадницы — сей капусту на рассадниках. Ольха цветом обвисает.

Именины у Ники и Ирины, у Василисы и Галины. Ника, с греческого, - "победа". Ирина (Арина) с греческого же - "мир".

Василиса с греческого - "царственная, властительница". Галина с греческого - "спокойная, тихая".

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  29 апреля, 6.15 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page