Официальные курсы ЦБ РФ с 29 апреля - 56,9838 руб./$1 и 62,0440 руб./EUR1

29.04.2017 08:17:14 (GMT+12)

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 29 апреля, составляет 56,9838 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,02%.



Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 29 апреля, составляет 62,0440 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,20%.



(Интерфакс).