Доброе утро, Камчатка!

29.04.2017 08:12:16 (GMT+12)

Сегодня суббота, 29 апреля 2017 года. По старому стилю — 16 апреля.



Мцц. Агапии, Ирины и Хионии (304).



Мч. Леонида и мцц. Хариессы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Василиссы, Феодоры, Ирины и других (258).



Ильинско-Черниговской (1658) и Тамбовской (1692) икон Божией Матери.



По мусульманскому календарю — 3 шаабана [VIII] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 3 ияра 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный (Всемирный) день танца.



День астрономии.



Всемирный день Тай-цзи и Цигун.



Международный день ветеринарного врача.



День памяти всех жертв применения химического оружия.



День Сёва в Японии.



29 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ



1770 Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии в удобной и безопасной бухте.



1897 Английский физик Джозеф Томсон объявил об открытии им электрона.



1913 Гидеон Сундбек запатентовал застежку «молния».



1932 В СССР созданы бригады содействия милиции (БРИГАДМИЛ).



2000 Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1686 Василий Татищев, российский историк, экономист и государственный деятель.



1785 Карл фон Дрез немецкий изобретатель.



1818 Александр II, Романов российский император (1855-1881).



1854 Жюль Анри Пуанкаре французский математик, физик, астроном и теоретик науки.



1863 Вильям Херст, американский газетный магнат и ведущий газетный издатель.



1875 Рафаэль Сабатини, английский писатель, автор приключенческих романов.



1899 Дюк Эллингтон, американский пианист, аранжировщик, композитор, руководитель оркестра.



1903 Николай Крылов, советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза.



1942 Галина Кулакова, советская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка.



1955 Лариса Удовиченко, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.



1958 Мишель Пфайффер, американская актриса.



1970 Ума Турман, американская актриса и модель.



1970 Андре Агасси, американский теннисист, первая ракетка мира (1995–2000).



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



