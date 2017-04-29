Доброе утро, Камчатка!

29.04.2017 08:12:16 (GMT+12)
Сегодня суббота, 29 апреля 2017 года. По старому стилю — 16 апреля.
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии (304).
Мч. Леонида и мцц. Хариессы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Василиссы, Феодоры, Ирины и других (258).
Ильинско-Черниговской (1658) и Тамбовской (1692) икон Божией Матери.
По мусульманскому календарю — 3 шаабана [VIII] 1438 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 3 ияра 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Международный (Всемирный) день танца.
День астрономии.
Всемирный день Тай-цзи и Цигун.
Международный день ветеринарного врача.
День памяти всех жертв применения химического оружия.
День Сёва в Японии.
29 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ
1770 Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии в удобной и безопасной бухте.
1897 Английский физик Джозеф Томсон объявил об открытии им электрона.
1913 Гидеон Сундбек запатентовал застежку «молния».
1932 В СССР созданы бригады содействия милиции (БРИГАДМИЛ).
2000 Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1686 Василий Татищев, российский историк, экономист и государственный деятель.
1785 Карл фон Дрез немецкий изобретатель.
1818 Александр II, Романов российский император (1855-1881).
1854 Жюль Анри Пуанкаре французский математик, физик, астроном и теоретик науки.
1863 Вильям Херст, американский газетный магнат и ведущий газетный издатель.
1875 Рафаэль Сабатини, английский писатель, автор приключенческих романов.
1899 Дюк Эллингтон, американский пианист, аранжировщик, композитор, руководитель оркестра.
1903 Николай Крылов, советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза.
1942 Галина Кулакова, советская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка.
1955 Лариса Удовиченко, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.
1958 Мишель Пфайффер, американская актриса.
1970 Ума Турман, американская актриса и модель.
1970 Андре Агасси, американский теннисист, первая ракетка мира (1995–2000).
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
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