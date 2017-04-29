Доброе утро, Камчатка!

29.04.2017 08:12:16 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня суббота, 29 апреля 2017 года. По старому стилю — 16 апреля.

Мцц. Агапии, Ирины и Хионии (304).

Мч. Леонида и мцц. Хариессы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Василиссы, Феодоры, Ирины и других (258).

Ильинско-Черниговской (1658) и Тамбовской (1692) икон Божией Матери.

По мусульманскому календарю — 3 шаабана [VIII] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 3 ияра 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Международный (Всемирный) день танца.

День астрономии.

Всемирный день Тай-цзи и Цигун.

Международный день ветеринарного врача.

День памяти всех жертв применения химического оружия.

День Сёва в Японии.

29 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ

1770  Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии в удобной и безопасной бухте.

1897  Английский физик Джозеф Томсон объявил об открытии им электрона.

1913  Гидеон Сундбек запатентовал застежку «молния».

1932  В СССР созданы бригады содействия милиции (БРИГАДМИЛ).

2000  Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1686  Василий Татищев, российский историк, экономист и государственный деятель.  

1785 Карл фон Дрез немецкий изобретатель.  

1818  Александр II, Романов российский император (1855-1881).  

1854  Жюль Анри Пуанкаре французский математик, физик, астроном и теоретик науки.  

1863  Вильям Херст, американский газетный магнат и ведущий газетный издатель.  

1875  Рафаэль Сабатини, английский писатель, автор приключенческих романов.  

1899  Дюк Эллингтон, американский пианист, аранжировщик, композитор, руководитель оркестра.

1903  Николай Крылов, советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза.  

1942  Галина Кулакова, советская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка.  

1955  Лариса Удовиченко, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.  

1958  Мишель Пфайффер, американская актриса.  

1970  Ума Турман, американская актриса и модель.  

1970  Андре Агасси, американский теннисист, первая ракетка мира (1995–2000).

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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