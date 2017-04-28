Камчатцев приглашают поддержать Всероссийский экологический субботник

28.04.2017 23:16:23 (GMT+12)

Экологический субботник «Зелёная Россия» пройдёт по всей стране 29 апреля. Жителей Камчатки приглашают поддержать всероссийскую акцию и присоединиться к работам по уборке территорий своих муниципальных образований.



«Мероприятия Всероссийского экологического субботника охватят практически все регионы страны. Волонтёры в разных городах будут очищать территории от мусора, сажать цветы и деревья, собирать макулатуру и вторсырьё, устанавливать или ремонтировать различные объекты благоустройства детских площадок, скверов и парков. Присоединиться к масштабной экологической акции могут все желающие. В Петропавловске-Камчатском сбор участников намечен на 11.00 у памятника святым апостолам Петру и Павлу, расположенного в центе города», - рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Камчатского края.



Работы по уборке будут проходить на площадке прибрежной полосы Култучного озера. Управление благоустройства Петропавловска-Камчатского предоставит волонтёрам необходимый инвентарь.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

