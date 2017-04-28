Камчатцев приглашают поддержать Всероссийский экологический субботник

28.04.2017 23:16:23 (GMT+12)
Экологический субботник «Зелёная Россия» пройдёт по всей стране 29 апреля. Жителей Камчатки приглашают поддержать всероссийскую акцию и присоединиться к работам по уборке территорий своих муниципальных образований.
«Мероприятия Всероссийского экологического субботника охватят практически все регионы страны. Волонтёры в разных городах будут очищать территории от мусора, сажать цветы и деревья, собирать макулатуру и вторсырьё, устанавливать или ремонтировать различные объекты благоустройства детских площадок, скверов и парков. Присоединиться к масштабной экологической акции могут все желающие. В Петропавловске-Камчатском сбор участников намечен на 11.00 у памятника святым апостолам Петру и Павлу, расположенного в центе города», - рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Камчатского края.
Работы по уборке будут проходить на площадке прибрежной полосы Култучного озера. Управление благоустройства Петропавловска-Камчатского предоставит волонтёрам необходимый инвентарь.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+