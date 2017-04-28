В Центре «Эврика» состоялся краевой конкурс для старшеклассников по правоведению «Законы нашей жизни -2017»

28.04.2017 23:58:26 (GMT+12)

18 и 27 апреля в Центре по работе с одарёнными детьми проходил конкурс по правоведению «Законы нашей жизни» для обучающихся 9-10 классов общеобразовательных организаций из г. Петропавловска – Камчатского и г. Елизова.

Конкурс проходил в два тура. Участники первого тура выполняли тестовые задания по разделам правоведения: теории государства и права, основам семейного, гражданского, уголовного, конституционного, трудового и административного права.



По результатам I тура четыре участника: Исляев Иван (МАОУ «СШ № 33» г. П.-Камчатский), Костенко Анастасия (МАОУ «СШ № 33» г. П.-Камчатский), Шахматова Евгения (МАОУ «СШ № 33» г. П.-Камчатский), Жуков Владислав (МАОУ «СШ № 28» г. П.-Камчатский) с наивысшими показателями вышли во второй тур.



Задания второго тура потребовали от участников знания отечественного и мирового права, истории общества, умения грамотно и аргументированно обосновать свою точку зрения на мировые правовые проблемы, а также умений выполнять творческие и нестандартные задания.



В качестве председателя конкурса был приглашен Новицкий Владимир Владимирович, адвокат адвокатской палаты Камчатского края, член Президиума коллегии адвокатов «Камчатка- восток», преподаватель Камчатского политехнического техникума. В состав жюри конкурса «Законы нашей жизни» входили: Шевляков Дмитрий Павлович, старший методист Центра работы с одарёнными детьми, Богданов Александр Александрович, обучающийся 11 класса МАОУ «СШ № 33», победитель конкурса «Законы нашей жизни – 2016», Фидюнина Наталья Дмитриевна, методист общественных дисциплин КГОАУ ЦО «Эврика».



В итоге по результатам второго тура жюри присудило:

I место - Шахматова Евгения, обучающаяся 10 класса (МАОУ «СШ № 33» г. П.-Камчатский

II место - Исляев Иван, обучающийся 10 класса (МАОУ «СШ № 33» г. П.-Камчатский)

III место - Костенко Анастасия, обучающаяся 10 класса (МАОУ «СШ № 33» г. П.-Камчатский.



Победители и призёры были награждены дипломами и памятными подарками.



Жюри также оценило работу групп поддержки: группа поддержки Шахматовой Евгении заняла I место, группа поддержки Исляевв Ивана заняла II место, группа поддержки Жукова Владислава заняла III место. Ребята получили за честный труд большие корзины сладких призов.