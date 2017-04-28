В Центре «Эврика» состоялся краевой конкурс для старшеклассников по правоведению «Законы нашей жизни -2017»

28.04.2017 23:58:26 (GMT+12)

В Центре «Эврика» состоялся краевой конкурс для старшеклассников по правоведению «Законы нашей жизни -2017»

18 и 27 апреля в  Центре по работе с одарёнными детьми проходил конкурс по правоведению «Законы нашей жизни» для обучающихся 9-10 классов общеобразовательных организаций из г. Петропавловска – Камчатского и  г. Елизова.
    Конкурс проходил в два тура. Участники первого тура выполняли тестовые задания по  разделам правоведения: теории государства и  права,  основам семейного,  гражданского, уголовного, конституционного, трудового  и административного права.

По результатам  I  тура четыре участника: Исляев Иван (МАОУ «СШ  № 33» г. П.-Камчатский),  Костенко Анастасия  (МАОУ «СШ № 33» г. П.-Камчатский), Шахматова Евгения (МАОУ «СШ № 33» г. П.-Камчатский),  Жуков Владислав  (МАОУ «СШ № 28» г. П.-Камчатский)  с наивысшими показателями вышли во второй тур.

Задания второго тура потребовали от участников знания отечественного и мирового права, истории общества, умения грамотно и аргументированно обосновать свою точку зрения  на мировые правовые проблемы, а также умений выполнять творческие и нестандартные задания.        

В качестве председателя конкурса  был приглашен  Новицкий Владимир Владимирович, адвокат  адвокатской палаты Камчатского края, член Президиума коллегии адвокатов «Камчатка- восток», преподаватель Камчатского политехнического техникума. В состав жюри конкурса «Законы нашей жизни» входили:  Шевляков Дмитрий Павлович, старший методист Центра работы с одарёнными детьми, Богданов Александр Александрович, обучающийся 11 класса МАОУ «СШ № 33», победитель конкурса «Законы нашей жизни – 2016», Фидюнина Наталья Дмитриевна, методист общественных дисциплин КГОАУ ЦО «Эврика».    
  
В итоге по результатам второго тура жюри присудило:
I место - Шахматова Евгения, обучающаяся 10 класса (МАОУ «СШ № 33» г. П.-Камчатский
II место - Исляев Иван,  обучающийся 10 класса (МАОУ «СШ  № 33» г. П.-Камчатский)
III место - Костенко Анастасия,  обучающаяся 10 класса (МАОУ «СШ № 33» г. П.-Камчатский.

Победители и призёры  были награждены дипломами и памятными подарками.

Жюри также оценило работу групп поддержки: группа поддержки  Шахматовой Евгении заняла I место, группа поддержки Исляевв Ивана заняла II место,  группа поддержки Жукова Владислава заняла III место. Ребята получили  за честный труд большие корзины сладких призов.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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