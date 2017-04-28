На юге Камчатки сегодня

28.04.2017 20:06:05 (GMT+12)

На юге Камчатки сегодня прохладно. Дует сильный северо-западный ветер, иногда идет снег. Весна не за горами! Рыбодобывающий флот в море не выходил. Авиаперелеты отменены.



Фото: Фома БЕССРЕБРЕННИКОВ.