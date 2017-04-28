Главный врач МБУЗ «Городская детская инфекционная больница» подозревается в превышении должностных полномочий

28.04.2017 18:30:04 (GMT+12)

Следственным отделом по городу  Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту совершения главным врачом МБУЗ «Городская детская инфекционная больница» преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в период с января по декабрь 2012 года главный врач МБУЗ «Городская детская инфекционная больница», единолично, без согласования данного вопроса в установленном порядке с должностными лицами Комитета по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа и Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа, путем выплаты ежемесячных вознаграждений, обратила в свою пользу денежные средства, полученные медучреждением в результате предоставления платных медицинских услуг населению, в общей сумме более 2 миллионов рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Камчатскому краю.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.


Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления


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