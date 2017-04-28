В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники следственного управления совместно с полномочным представителем общественной организации «Волонтеры Победы» посетили детский дом

28.04.2017 15:24:16 (GMT+12)

Накануне празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю Шалаева Т.Н. и Пахоменко Е.А. совместно с полномочным представителем в Дальневосточном федеральном округе Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» Третьяковым К.Н. посетили КГБУ «Камчатский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья».



В ходе встречи Третьяков К.Н. и сотрудники управления рассказали воспитанникам детского дома о Великой Отечественной войне,

о подвигах, совершенных юными пионерами и их вкладе в победу над фашистскими захватчиками.



После этого, детям продемонстрированы фильмы патриотического содержания и диафильм о пионере Володе Дубинине.

В завершении встречи воспитанникам детского дома вручены георгиевские ленточки.





Елена МАТАФОНОВА, тарший помощник руководителя

следственного управления



