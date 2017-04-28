В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники следственного управления совместно с полномочным представителем общественной организации «Волонтеры Победы» посетили детский дом

28.04.2017 15:24:16 (GMT+12)
Накануне празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю Шалаева Т.Н. и Пахоменко Е.А. совместно с полномочным представителем в Дальневосточном федеральном округе Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» Третьяковым К.Н. посетили КГБУ «Камчатский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья».
В ходе встречи Третьяков К.Н. и сотрудники управления рассказали воспитанникам детского дома о Великой Отечественной войне,
о подвигах, совершенных юными пионерами и их вкладе в победу над фашистскими захватчиками.
После этого, детям продемонстрированы фильмы патриотического содержания и диафильм о пионере Володе Дубинине.
В завершении встречи воспитанникам детского дома вручены георгиевские ленточки.
Елена МАТАФОНОВА, тарший помощник руководителя
следственного управления
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