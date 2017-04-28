Елизовский сатрап

28.04.2017 15:17:42 (GMT+12)

27 апреля, с участием государственного обвинителя Елизовской городской прокуратуры Камчатского края Елизовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее несудимого продавца автомагазина 28-летнего жителя г. Елизово.



Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного).



В ходе судебного заседания установлено, что молодой человек, сожительствуя с женщиной, начиная с апреля 2014 года по февраль 2016 года систематически, не менее одного раза в неделю, избивал ее малолетнего сына 2006 года рождения.



Всего следователи следственного отдела по г. Елизово СУ СКР по Камчатскому краю установили 92 случая избиения ребенка.



Мужчина избивал ребенка руками, ногами, электрическим проводом, ремнем, палкой и другими предметами, при этом поводом для наказания малыша мог послужить любой малозначительный проступок, в частности, не сделанная уборка дома или плохая отметка в школе.



Долгое время факт избиения семье удавалось сохранять в тайне. Запуганный ребенок никому из знакомых не жаловался, поскольку названный папаша угрожал ему физической расправой, если об этом кому-то станет известно.



Однако 8 февраля 2016 года мальчик пришел в школу с видимыми телесными повреждениями. Классный руководитель быстро отреагировала, обратилась в органы опеки, которые осмотрели ребенка и увидели на его теле серьезные травмы.

Мальчик им признался, что его избил сожитель матери за то, что он взял чужой телефон и курил сигареты. Ребенок был незамедлительно изъят из семьи и впоследствии передан на воспитание родному отцу.



По заключению экспертов испытанная мальчиком систематическая (в течение двух лет) боль от побоев, страх, в котором он пребывал длительный период времени, привели к развитию у него невротического депрессивного расстройства психики.



В ходе судебного заседания подсудимый отрицал свою причастность к истязанию ребенка, говорил, что ударил ребенка лишь несколько раз в воспитательных целях.

Однако стороне обвинения удалось представить суду убедительные доказательства его виновности, собранные в ходе следствия.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Исковые требования прокурора о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего в сумме 500 тысяч рублей суд удовлетворил в полном объеме.



Приговор не вступил в законную силу.



Мать ребенка, в чьем присутствии происходило его регулярное избиение, после изъятия ребенка была ограничена в родительских правах. Вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) и лишении ее родительских прав пока не решен.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью

и правовому обеспечению





