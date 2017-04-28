Происшествия на дорогах края

28.04.2017 15:13:09 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 15 столкновений без пострадавших и одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала пенсионерка.

Выявлены четыре водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. На стоянку специального хранения помещена одна единица техники. Выявлены два пешехода, которые нарушили Правила дорожного движения. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещены два гражданина.

27 апреля в 17:10 в г. Петропавловске-Камчатском напротив дома №100 по улице Ленинградская 45-летний гражданин, управляя рейсовым автобусом «ДЭУ», при резком торможении не убедился в безопасности манёвра и допустил падение 69-летней женщины, которая стояла в передней части салона автобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получила пассажирка, ей медики рекомендовали лечение по месту жительства.





В связи с непогодой ГИБДД призывает жителей Камчатского края к осторожности



Госавтоинспекция призывает жителей края к осторожности в связи с неблагоприятными погодными условиями. В Елизовском районе зарегистрировано ДТП, в результате которого пострадали 4 человека, увеличивается число столкновений транспорта с материальным ущербом на дорогах края. Мокрое, скользкое, а местами заснеженное дорожное покрытие и плохая видимость требуют внимания, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов, необходимо соблюдать меры безопасности:

Водителям

• Не садитесь за руль в болезненном или утомлённом состоянии и не отвлекайтесь от управления.Вам может потребоваться всё внимание и навыки, чтобы не спровоцировать аварию самому или не стать жертвой небрежности другого водителя.

• Убедитесь в исправности транспортного средства, обратите внимание на состояние шин, тормозной системы и стеклоочистителей.Летние шины не подходят для данного сезона. Включите внешние световые приборы согласно ПДД, чтобы быть заметнее для водителей встречного транспорта.

• Действуйте по принципу «Не вижу – не обгоняю». Тщательно оценивайте ситуацию, решаясь на обгон, особенно если перед вами большегрузный автомобиль.

• Учитывая состояние дороги и видимость, даже на ровных прямых участках двигайтесь медленнее, чем разрешено, и дополнительно снижайте скорость перед поворотами. Держите дистанцию в 1,5 - 2 раза больше, чем обычно.

• Не допускайте резких манёвров на скользком покрытии.Неосторожное движение (резкий поворот, торможение в повороте и т.д.) может привести к потере управления и ДТП.

• Обязательно пристегнитесь с помощью ремня безопасности, соблюдайте правила перевозки детей даже во время коротких поездок.

• Снижайте скорость перед пешеходными переходами, будьте внимательны к пешеходам. Люди торопятся укрыться от непогоды, закрываются капюшонами и нередко ведут себя на дороге опрометчиво.

Пешеходам:

• Старайтесь идти подальше от проезжей части. При отсутствии тротуара двигаться следует по обочине навстречу автомобилям.

• Соблюдайте правила перехода проезжей части. Не выходите на дорогу неожиданно для автомобилистов, убеждайтесь, что водитель вас видит и успевает остановить машину.

• Опасно находиться позади автомобилей, отъезжающих с места стоянки.

• Старайтесь не переходить дорогу за (перед) автомобилями, которые на скользком участке с сильным уклоном двигаются в подъём или на спуск.

Родителям:

• Не отпускайте детей на улицу без сопровождения. При переходе дороги и на других опасных участках крепко держите ребёнка за запястье.

• Проведите дополнительные беседы о безопасном поведении на дороге со старшими детьми и подростками, постарайтесь добиться понимания





Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

