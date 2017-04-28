На предварительное голосование заявилось более 90 участников

28.04.2017 14:56:20 (GMT+12)
27 апреля Камчатский региональный оргкомитет закончил регистрацию кандидатов на участие в предварительном голосовании, которое проводит партия «Единая Россия». В последний день было подано еще две заявки, которые будут рассмотрены в ближайшее время. В общей сложности, на сегодняшний день зарегистрировано более 90 желающих стать участником праймериз. Итоговый список кандидатов будет сформирован и утвержден на оргкомитете во вторник, 2 мая.
Напомним, что в случае победы на предварительном голосовании кандидатов поддержит партия «Единая Россия» и будет вести их на протяжении всей избирательной кампании по выборам депутатов Городской думы краевого центра, которые намечены на 10 сентября. Единый день предварительного голосования состоится 28 мая.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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