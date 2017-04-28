Евгений Ермоленко принял участие в обсуждении национальной стратегии повышения качества пищевой продукции

28.04.2017 14:56:20 (GMT+12)

Председатель комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства Законодательного Собрания Камчатского края Евгений Ермоленко представил Камчатку на научно-практическом конгрессе «Правовые и организационные механизмы реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года», который состоялся накануне в Москве.



Конгресс прошел в рамках XI Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» и был организован комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с отделением сельскохозяйственных наук РАН и общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации».



По словам Ермоленко, еще в 2015 году Президент РФ Владимир Путин дал поручения, направленные на создание национальной системы управления качеством пищевой продукции. Как сообщил председатель комитета, стратегия направлена на обеспечение полноценного питания, профилактику заболеваний, увеличение продолжительности и повышения качества жизни населения. В этой связи одним из важных предложений конгресса стало изменить формулировку федерального закона о госзакупках, чтобы при приобретении продуктов для социальных учреждений главным критерием было их качество, а не цена, рассказал Евгений Ермоленко.



Также участники встречи сошлись во мнении, что основой формирования национальной системы управления качеством пищевой продукции должно стать стимулирование роста производства и обращения на рынке пищевой продукции. Итоговые рекомендации конгресса законодательным и исполнительным органам власти в настоящий момент дорабатываются.



В рамках конгресса также прошли выставки отечественных производителей, представивших экологически чистые продукты питания и передовое медицинское оборудование. Евгений Ермоленко не исключил, что на следующем конгрессе свои достижения представят и камчатские производители.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.