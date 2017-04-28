В Петропавловске-Камчатском принят план мероприятий по сокращению травматизма на дорогах

28.04.2017 14:56:21 (GMT+12)
План мероприятий по сокращению дорожно-транспортного травматизма принят в ходе заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
«Безопасность детей – наш приоритет, поэтому в план включены мероприятия по созданию системы профилактики детского травматизма на дорогах, на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. В течение года в школах и детских садах Петропавловска пройдут акции, конкурсы и беседы по изучению правил дорожного движения, а руководителям образовательных учреждений ещё раз разъяснят порядок организации и соблюдения правил перевозки детей», - рассказал заместитель Главы администрации городского округа Олег Козин.
Кроме того, разрабатываются мероприятия и по повышению безопасности дорожной инфраструктуры. Руководитель Управления городского хозяйства Дмитрий Макаров представил на заседание Комиссии доклад, в котором обозначил первоочередные к выполнению меры по устранению причин и условии совершения ДТП.
«В 2017 году в мы продолжим капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных дорог, а также дворовых территорий. Ямочный ремонт запланирован более чем на 29 тысячах квадратных метров дорог. Кроме того, этим летом будет модернизировано несколько светофоров, отремонтированы проезды и тротуары к пяти социальным объектам, заменено 226 метров барьерного ограждения и установлено 140 метров перильного ограждения на особо опасных дорожных участках», - рассказал Дмитрий Макаров.
До 5 мая план по реализации комплекса мер, направленный на повышение безопасности дорожного движения в Петропавловске-Камчатском будет представлен на утверждение Главе города.
Один из вопросов, вынесенных на повестку дня – создание рабочей группы по работе с обращениями граждан. Все члены Комиссии единогласно приняли данное решение. Положение и состав рабочей группы по рассмотрению обращений от горожан, поступающих на Комиссию, должны быть разработаны до 15 мая.
Следующее заседание Комиссии состоится в июле.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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