Юный скрипач из Петропавловска-Камчатского занял первое место в VIII Международном конкурсе «INTERNET MUSIC COMPETITION»

28.04.2017 14:56:22 (GMT+12)

Юный скрипач из Петропавловска-Камчатского занял первое место в VIII Международном конкурсе «INTERNET MUSIC COMPETITION»

Ученик 2 класса отделения «Струнные инструменты» Детской музыкальной школы № 1 Даниил Худа под руководством преподавателя Анны Федоренко занял 1 место в VIII Международном интернет конкурсе «Internet music competition». Именитое жюри присудило юному музыканту из Петропавловска-Камчатского 97 баллов из 100 возможных.

Конкурс проводится ежегодно в Белграде. Музыканты выступают по 33 номинациям: все классические и народные инструменты, солисты, дуэты, ансамбли, оркестры и хоры. Цель и задача конкурса заключается в том, чтобы работа преподавателя с учеником в течение одного учебного года была представлена на оригинальном конкурсе с помощью самого мощного медиума современности – Интернета.

Добавим, за семь лет в конкурсе приняли участие свыше шести тысяч участников из 42 стран и 357 городов мира. Общее число присланных видеоматериалов на конкурс за эти годы превысило семь миллионов.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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