Кубок Петропавловска-Камчатского по зимним дисциплинам ездового спорта пройдет в воскресенье

28.04.2017 14:30:45 (GMT+12)
В воскресенье, 30 апреля, на биатлонном комплексе им. Виталия Фатьянова пройдут соревнования на кубок Петропавловска по зимним дисциплинам ездового спорта, посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне «Гонка на выбывание». Начало заездов в 10:00.
В соревнованиях участвуют спортсмены с собаками любой породы. На всех животных должны быть ветеринарные документы с действующими прививками от бешенства и прочих инфекционных заболеваний. Возраст собаки на день старта должен быть не младше 12 месяцев. В пробных стартах разрешается участие с 8-ми месяцев.
К гонкам допускаются спортсмены, прошедшие мандатную комиссию, не имеющие медицинских противопоказаний и подавшие заявку установленного образца.
Снаряжение, используемое участниками в каждой дисциплине, должно соответствовать правилам вида спорта «ездовой спорт».
Программа соревнований:
29 апреля
- заезд иногородних участников;
- тренировочный день (просмотр трассы).
30 апреля
8:30 – 9:00 – регистрация участников, ветеринарный контроль собак, проверка снаряжения;
9:10 – собрание ГСК, жеребьевка участников, выдача стартовых номеров;
9:40 – торжественное построение, открытие соревнований;
10:00 – начало стартов в основных дисциплинах;
12:00 – начало стартов в показательных дисциплинах;
13:00 – подведение итогов, церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд.
В программу состязаний включены следующие дисциплины: лыжи-спринт 1 собака, мужчины от 18 лет, длина этапа 1-1,5 км; лыжи-спринт 1 собака, женщины от 18 лет, длина этапа 1-1,5 км; лыжи-спринт 1 собака, юниоры 14-18 лет, длина этапа 1-1,5 км; лыжи-спринт 1 собака, юниорки 14-18 лет, длина этапа 1-1,5 км; нарта-спринт 2 собаки, мужчины и женщины от 14 лет, дистанция 1-1,5 км; нарта-спринт 2 собаки, юноши и девушки 12-14 лет, дистанция 1-1,5 км; нарта-спринт 4 собаки, мужчины и женщины от 16 лет, дистанция 1-1,5 км.
Показательные старты: веселые старты для новичков, а также для спортсменов с молодыми собаками и собаками-ветеранами, длина этапа 1 км; пробные старты для детей от 8 лет – лыжи-спринт, нарта-спринт, длина этапа 100 м.
Дети в возрасте 8-11 лет могут стартовать в классе юниоров при письменном согласии родителей и тренера.
Победители и призеры соревнований в каждой категории награждаются кубками, медалями и грамотами. Приглашаем жителей и гостей города провести этот день весело и по-спортивному.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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