Владимир Пригорнев: Камчатский край готов к проведению итоговой госаттестации школьников

28.04.2017 14:30:44 (GMT+12)

Камчатский край готов к проведению итоговых экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов. Основной период аттестационной кампании в этом году начнётся 26 мая, а завершится 1 июля. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства региона Владимир Пригорнев.



«Окончание учебного года для выпускных классов приходится на 24 мая. Государственная итоговая аттестация для девятиклассников начнётся 26 мая с экзамена по иностранным языкам, а для одиннадцатиклассников - 29 мая с ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ. В этом году пройти аттестацию планируют чуть менее 3300 выпускников 9-х классов и порядка 1500 выпускников 11 классов», - сказал Владимир Пригорнев.



Самым востребованным экзаменом по выбору на протяжении нескольких лет на Камчатке остаётся обществознание. В этом году данную дисциплину планируют сдать 63,4% выпускников 9-х классов и 62% выпускников 11-х классов.



Для проведения итоговой аттестации для 9 классов на территории края будут открыты 65 пунктов проведения экзаменов, для 11 классов – 45. На базе Камчатского педагогического колледжа также будет организована работа ситуационного центра онлайн-видеонаблюдения. Дистанционный контроль за процедурой проведения ЕГЭ в аудиториях будут осуществлять общественные наблюдатели из числа студентов камчатских вузов.



«В настоящее время системами видеонаблюдения с возможностью онлайн трансляции у нас оснащены 82% аудиторий, в остальных будет осуществляться видеозапись. Все пункты сдачи также обеспечены необходимыми средствами, которые предусмотрены законодательством РФ - в том числе металлодетекторами, системами подавления связи, - добавил Владимир Пригорнев. - Вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации в Камчатском крае всегда уделяется особое внимание. Её успешное проведение обеспечивается за счёт тесного межведомственного взаимодействия органов образования, здравоохранения, спецсвязи, внутренних дел, администраций муниципальных образований. Уверен, что предстоящую аттестационную кампанию мы проведём также качественно, без нарушений, как и в предшествующие годы. Хочу пожелать всем выпускникам успешной сдачи итоговых экзаменов!»



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.