На Камчатке состоялся круглый стол, посвящённый Всемирному дню охраны труда

28.04.2017 14:30:44 (GMT+12)
Круглый стол с участием организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, прошёл в министерстве социального развития и труда Камчатского края. Мероприятие приурочено к Всемирному дню охраны труда.
Как сообщили в минсоцразвития региона, в совещании приняли участие представители Федерации профсоюзов Камчатки, Государственной инспекции труда в Камчатском крае, Роспотребнадзора по Камчатскому краю, региональных министерств здравоохранения, образования и науки, рыбного хозяйства.
Началась встреча с награждения победителей традиционного конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей» среди воспитанников Камчатского центра социальной помощи семье и детям. Авторам лучших работ вручены почётные дипломы и подарки, участникам – благодарности. Рисунки можно увидеть на странице министерства социального развития и труда на официальном сайте Правительства Камчатского края.
Продолжилося семинар-совещание обсуждением вопросов охраны труда. Участники круглого стола ознакомились с тенденциями совершенствования нормативной правовой базы в области охраны труда, участие в этом процессе профессионального сообщества и общественных организаций, вопросами внедрение риск ориентированной модели в области государственного надзора за соблюдением требований трудового законодательства, а также с актуальными вопросами гигиены труда.
«В результате обсуждения данных вопросов участники встречи не только получили разъяснения по вопросам, связанным с соблюдением государственных нормативных требований охраны труда, но и приняли участие в дискуссии по актуальным вопросам, связанным с их профессиональной деятельностью», - отметили в министерстве.
Там добавили, что круглым столом завершился цикл мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, который по решению Международной организации труда отмечается во всем мире ежегодно, 28 апреля. В этом году темой Всемирного дня охраны труда стала: «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда».
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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