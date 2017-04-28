В городе Елизово готовят к сдаче новый 30-квартирный дом

28.04.2017 14:30:44 (GMT+12)

Ход работ по строительству жилого комплекса на улице Хуторской в городе Елизово проинспектировала комиссия, в состав которой вошли специалисты министерства строительства, министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края, администрации Елизова, а также представители Общероссийского Народного Фронта.



Во время осмотра домов было отмечено, что первый этап строительства группы жилой застройки в границах улиц Свердлова и Хуторская в Елизове подходит к концу. Здесь завершилось возведение одного дома на 30 квартир. Общая площадь жилых помещений порядка 1.5 тысяч квадратных метров.



«В целом, подрядчиком выполнена хорошая работа. Внутренняя и внешняя отделка здания выполнена достойно. Во всех жилых помещениях сделан косметический ремонт, на полах уложен линолеум, ванные комнаты отделаны керамической плиткой. Все квартиры оборудованы индивидуальными приборами учёта коммунальных услуг, сантехникой, электроплитами. Словом, есть всё необходимое для заселения жителей», - рассказал начальник КГБУ «Служба заказчика министерства строительства Камчатского края» Дмитрий Куданцев.



Он добавил, что подрядчику ещё предстоит выполнить работы по благоустройству территории, а также решить технические вопросы, связанные с вводом дома в эксплуатацию, постановкой здания на учёт и получения разрешительной документации.



Свою оценку выполненным работам дали представители регионального отделения ОНФ в Камчатском крае. Они выявили некоторые недочёты, которые были допущены строителями внутри квартир. Подрядчик обещал устранить недостатки в ближайшее время. Кроме того, у представителей Народного фронта возникли вопросы по благоустройству территории.



«Остались только работы по благоустройству. Мы откладываем их для того, чтобы дать грунтам отойти от зимнего периода. Уже 15 июня здесь будет полностью уложен асфальт, и завершены работы по благоустройству двора – обустройство тротуаров, парковочной зоны, озеленение. Кроме того, планируем установить детскую площадку», - сообщил представитель подрядной организации Алексей Еремин.



По его словам, жилой дом будет сдан в эксплуатацию через 1,5-2 месяца. Затем начнётся второй этап строительства, который включает возведение ещё трёх домов на 95 квартир. На эти цели в рамках федеральной программы по «сейсмике» выделено 238 млн рублей.



Добавим, что в рамках реализации данной госпрограммы с 2009 года в Петропавловске-Камчатском построены 35 новых домов, ещё 58 жилых и социальных объектов края сейсмоусилены.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.