Более 500 камчатских обучающихся приняли участие в мероприятиях недели профориентации «Время выбирать профессию»

28.04.2017 14:30:43 (GMT+12)
В Камчатском крае состоялась неделя профессиональной ориентации под названием «Время выбирать профессию». Она прошла в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов». Об этом рассказали в агентстве по занятости населения и миграционной политике Камчатского края.
Основная идея профориентационных мероприятий – знакомство школьников и их родителей с профессиями, востребованными на Камчатке и с работой местных организаций и предприятий.
«Для ребят и их родителей прошли 34 встречи со специалистами государственных казённых учреждений центров занятости населения, преподавателями школ и представителями делового сообщества. Мероприятия проходили в разной форме: информационные встречи, групповые консультации, профориентационные игры, тренинги, экспресс-тесты, конкурсы, экскурсии и родительские собрания», - сообщили в агентстве.
Там добавили, что ребята посетили: ЗАО «Мясокомбинат Елизовский», АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)», КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» (п. Усть-Большерецк), ГБУЗ «Усть-Камчатская районная больница», АО «Камчатэнергосервис» (Мильковский филиал, Котельная ДКВР), АО «Корякэнерго» (Тиличикский энергоузел, котельная № 3), КГБУЗКК «Вилючинская городская больница», ООО «Стимул», Пенжинский районный суд, Прокуратора Пенжинского района, МЧС Пенжинского района.
В Агентстве отметили, что благодаря неделе профессиональной ориентации учащиеся смогли проанализировать ситуацию на рынке труда Камчатского края, и получить информацию о характеристиках востребованных профессий и специальностей.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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