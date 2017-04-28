Наталья Шаматрина представит Камчатку на Всероссийском конкурсе «Учитель года – 2017»

28.04.2017 14:30:43 (GMT+12)
Педагог из Усть-Камчатского района Наталья Шаматрина представит край на Всероссийском конкурсе «Учитель года – 2017». Данное решение было единогласно принято членами оргкомитета регионального этапа конкурса. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Камчатского края.
«Право участия в заключительном этапе предоставляется учителям, ставшим лучшими в своих регионах. Уверена, что учитель русского языка и литературы средней школы № 4 Усть-Камчатского района Наталья Шаматрина достойно выступит на заключительном этапе конкурса. Она показала себя как опытный, творческий и целеустремленный педагог», – отметила министр образования и науки Камчатского края Виктория Сивак.
Также на федеральном уровне Камчатку представят победитель краевого конкурса «Педагогический дебют» – учитель английского языка Николаевской средней школы Алёна Минина и победитель краевого конкурса «Воспитатель года Камчатки» – воспитатель детского сада № 3 комбинированного вида Петропавловска-Камчатского Александра Гальцова.
В этом году всероссийский финал конкурса педагогического мастерства «Учитель года России – 2017» пройдет в Краснодарском крае в сентябре-октябре. Традиционно имя лучшего назовут в День учителя.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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