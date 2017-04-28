На Камчатке подведены итоги регионального этапа всероссийского фестиваля «Таланты и поклонники»

28.04.2017 14:30:42 (GMT+12)
На Камчатке определены победители регионального этапа всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Таланты и поклонники». Об этом сообщили в министерстве образования и науки Камчатского края.
«Фестиваль проводился с целью формирования общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности. В мероприятии приняли участие 110 обучающихся из Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского муниципального района. Заседание жюри состоялось накануне в Камчатском дворце детского творчества», - сказали в министерстве.
В номинации «Вокальное искусство» победителем стал ансамбль «Элегия» Камчатского дворца детского творчества. В номинации «Хореографическое искусство» лучшим признали танец «Дыхание огня», представленный ансамблем «Вдохновение» Центра развития творчества детей и юношества. Учащаяся средней школы № 9 г. Вилючинска Екатерина Петрова, прочитавшая стихотворение «Вновь сирены ведут», получила первое место в номинации «Театральное искусство».
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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