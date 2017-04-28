Две команды камчатских спасателей вошли в тройку лидеров на региональных соревнованиях по спасательному делу

28.04.2017 14:30:41 (GMT+12)

Камчатские спасатели завоевали второе и третье места на региональных соревнованиях по спасательному делу. Всего в состязаниях приняли участие восемь команд из Приморского, Камчатского, Хабаровского краёв, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областей. По оценке членов жюри, команды продемонстрировали высочайший профессионализм.



Перед началом соревнований участники почтили минутой молчания память героев, на чью долю выпала ликвидация радиационной катастрофы на Чернобыльской атомной станции 26 апреля 1986 года, чей героический и самоотверженный труд позволил предотвратить глобальные последствия катастрофы.



От памятной даты перешли к торжественному открытию соревнований.



«Ежегодно в нашей стране тысячам людей, попавшим в дорожно-транспортные происшествия оказывается помощь. Эту помощь и надежду на спасение приносят спасатели, пожарные, военнослужащие, - сказал Александр Баранов, главный судья соревнований, заместитель начальника управления пожарно-спасательных сил и специальных формирований Сибирского регионального центра МЧС России. – Хотелось бы, чтобы ваши знания, умение, опыт были востребованы только теоретически, и как можно меньше требовалось ваших практических работ на дорогах нашей страны. А в соревнованиях пусть победит сильнейший».



При реагировании на дорожно-транспортные происшествия задача спасателей - помочь там, где другие службы бессильны. А именно – деблокировать пострадавших из покореженного автомобиля. Важно не только быстро, но и правильно это сделать, не навредить, не усугубить состояние пострадавшего. Это мастерство достигается в ходе постоянных тренировок и вот таких соревнований.



По сценарию, в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир машины оказались заблокированными грудой железа, в которую превратился автомобиль. Более того, у обоих пострадавших тяжелые травмы. На счету каждая минута. Шансы остаться в живых напрямую зависят не столько от врачей, сколько от быстрых и грамотных действий спасателей. Они мгновенно оценивают ситуацию, принимают решение. В машине отключают аккумуляторную батарею во избежание загорания, под колеса устанавливают «башмаки», под пороги — «пирамиды». Это не дает автомобилю двигаться или раскачиваться.



Далее нужно разблокировать двери автомобиля, порезать аварийно-спасательным инструментом опоры, снять крышу легковушки, чтобы достать пострадавших.



Основные травмы при ДТП - черепно-мозговая, спинальная, грудного отдела, рук, ног и позвоночника. Вытягивают человека за подмышки - так меньше риска повредить пострадавшие органы. Наложить шейный воротник, плавно уложить на носилки, не меняя позу пострадавшего. Мелочей здесь нет. За любое неправильное движение, за нарушение техники безопасности или неправильную работу с инструментом - жесткие штрафные баллы.



За работой команд наблюдала судейская коллегия, в составе которой опытнейшие спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и преподаватели Учебного центра подготовки спасателей регионального отряда.



В результате сложной бескомпромиссной борьбы победила команда 1-го отряда Федеральной пожарной службы по Приморскому краю (г. Находка).



«Серебро» завоевала команда специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Камчатскому краю.



«Бронзовым» призером соревнований стала команда Камчатского спасательного центра МЧС России. Стоит отметить, что команда Камчатского спасательного центра впервые участвовала в подобных соревнованиях.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.