Камчатские пожарные и спасатели на период майских праздников переведены в режим повышенной готовности

28.04.2017 14:30:40 (GMT+12)

В связи с тем, что в выходные традиционно увеличивается количество возгораний сухой травы, камчатские пожарные переведены в усиленный режим несения дежурства. В режиме повышенной готовности пожарные и спасатели будут работать с 28 апреля по 2 мая.



Также с целью координации деятельности различных видов пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований при реагировании на пожары, в пожарно-спасательных гарнизонах в боевой расчет вводится резервная техника. Для того чтобы более оперативно реагировать на возникающие пожары и возгорания, дополнительные силы будут нести дежурства рядом с садовыми некоммерческими товариществами и вдоль трассы Петропавловск-Камчатский – Елизово, Елизово – Паратунка.



Кроме того, в период трех выходных дней инспекторы государственного пожарного надзора будут проводить профилактические рейды.



Их основная цель – напомнить жителям края о том, что на территории Камчатского края начинается пожароопасный период, сжигать сухую траву и мусор в этот период – опасно. Огонь может перекинуться на хозпостройки и жилые дома.

Профилактические обходы затронут садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие объединения и частный жилой сектор. В ходе рейдов сотрудники МЧС России раздадут памятки на противожарную тематику и напомнят правила пожарной безопасности в пожароопасный период.



Напомним, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденном в 2012 году, сжигание травы, отходов и тары менее чем в 50 метрах от зданий категорически запрещено. Нарушителям грозят штрафы в размере: гражданам - от 1 до 1,5 тысяч рублей, должностным лицам – от 6 до 15 тысяч рублей, юридическим лицам – от 150 до 200 тысяч рублей.



Если вы обнаружили в лесу пожар, немедленно сообщите об этом в службу спасения по номерам: «01» с городских телефонов, «112» - с мобильных телефонов.



Главное управление МЧС России по Камчатскому краю обращается к жителям края не сжигать прошлогоднюю траву на дачных участках и полях (гораздо эффективнее и безопаснее – скашивать ее) и не разводить костры. Помните, что в ветреную погоду пал травы легко перерастает в неконтролируемое горение, в результате которого огонь может перекинуться на хозяйственные постройки, жилые дома, уничтожить дачный участок или большую площадь в лесу! В случае возникновения пожара незамедлительно звоните по телефону «01» (с мобильных телефонов – «112»).



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.