На Камчатке прошло торжественное мероприятие, посвященное 368-ой годовщине со Дня образования пожарной охраны

28.04.2017 14:30:37 (GMT+12)
Отличившихся пожарных наградили ведомственными медалями и грамотами МЧС России, почетными грамотами и благодарственными письмами Правительства Камчатского края, грамотами и ценными подарками Законодательного собрания Камчатского края, а также главы Петропавловск-Камчатского городского округа.
В торжественном мероприятии приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Роман Чурсин, представитель Законодательного собрания Камчатского края Андрей Лиманов, заместитель министра специальных программ и по делам казачества края Евгений Липаков, а также заместитель главы Петропавловск-Камчатского городского округа Олег Козин.
Роман Чурсин отметил, что камчатские пожарные являются одними из лучших на Дальнем Востоке, труд пожарного – это удел мужественных, сильных людей, настоящих профессионалов своего дела, а главный показатель работы огнеборцев – тысячи спасенных жизней.
Праздничные мероприятия на этом не завершились. 30 апреля, в День пожарной охраны, пожарные устроят праздник для всех жителей Петропавловска-Камчатского. Действо развернется на главной площади краевой столицы в 12 часов.
Жители и гости полуострова смогут посетить выставку пожарных автомобилей и пожарно-спасательной техники. Зрители, которые придут в этот день к пожарным, смогут посидеть в автомобилях, сфотографироваться внутри и возле машин.
Детей ждут веселые конкурсы - перетягивание пожарного рукава, одевание боевой одежды пожарных на скорость и многие другие.
По традиции, огнеборцы покажут поистине чудесное зрелище – шоу поющих фонтанов.
В программе праздника еще немало сюрпризов.
Пожарные приглашают жителей присоединиться к празднованию Дня пожарной охраны и отметить этот день вместе.
Начало 30 апреля 2017 года, на площади им. Ленина в 12.00.
Приходите сами и приводите детей! Скучно не будет!
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+