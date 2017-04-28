На Камчатке прошло торжественное мероприятие, посвященное 368-ой годовщине со Дня образования пожарной охраны

28.04.2017 14:30:37 (GMT+12)

Отличившихся пожарных наградили ведомственными медалями и грамотами МЧС России, почетными грамотами и благодарственными письмами Правительства Камчатского края, грамотами и ценными подарками Законодательного собрания Камчатского края, а также главы Петропавловск-Камчатского городского округа.



В торжественном мероприятии приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Роман Чурсин, представитель Законодательного собрания Камчатского края Андрей Лиманов, заместитель министра специальных программ и по делам казачества края Евгений Липаков, а также заместитель главы Петропавловск-Камчатского городского округа Олег Козин.



Роман Чурсин отметил, что камчатские пожарные являются одними из лучших на Дальнем Востоке, труд пожарного – это удел мужественных, сильных людей, настоящих профессионалов своего дела, а главный показатель работы огнеборцев – тысячи спасенных жизней.



Праздничные мероприятия на этом не завершились. 30 апреля, в День пожарной охраны, пожарные устроят праздник для всех жителей Петропавловска-Камчатского. Действо развернется на главной площади краевой столицы в 12 часов.



Жители и гости полуострова смогут посетить выставку пожарных автомобилей и пожарно-спасательной техники. Зрители, которые придут в этот день к пожарным, смогут посидеть в автомобилях, сфотографироваться внутри и возле машин.



Детей ждут веселые конкурсы - перетягивание пожарного рукава, одевание боевой одежды пожарных на скорость и многие другие.

По традиции, огнеборцы покажут поистине чудесное зрелище – шоу поющих фонтанов.



В программе праздника еще немало сюрпризов.



Пожарные приглашают жителей присоединиться к празднованию Дня пожарной охраны и отметить этот день вместе.



Начало 30 апреля 2017 года, на площади им. Ленина в 12.00.



Приходите сами и приводите детей! Скучно не будет!



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.