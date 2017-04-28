В Коряках сегодня

28.04.2017 14:05:46 (GMT+12)

В Коряках сегодня отличная апрельская погода. Ночью, как и утром, были осадки в виде мокрого снега с северо-западным слабым, порывами до умеренного ветром. Температура воздуха +3. Всем хорошего настроения и отличных предстоящих выходных!



Фото: Максим БОДА.