В ГИБДД подвели итоги массовой проверки водителей

28.04.2017 11:00:31 (GMT+12)

В ГИБДД подвели итоги двухдневного профилактического мероприятия. На этот раз массовые проверки водителей на состояние опьянения в краевом центре проходили в четверг и в пятницу с 6 утра.



Неожиданная встреча с инспекторами ожидала автомобилистов в районе асфальтового завода и в районе СРВ. Водителей останавливали с обоих направлений. Мероприятие вновь прошло совместно с Военной автомобильной инспекцией.



Всего за четверг и утро пятницы были задержаны семь нетрезвых водителей. Кроме того, к ответственности привлечены четыре автомобилиста, которые сели за руль, будучи лишенными права управлять транспортными средствами.



Как ранее уже сообщала Госавтоинспекция, подобные массовые профилактические мероприятия проводятся на Камчатке несколько раз в неделю. При этом день недели, время и место инспекторы выбирают разное, ориентируясь, в том числе, на анализ состояния аварийности.



Всего с начала года задержано порядка 900 нетрезвых водителей. Некоторых опасных нарушителей удалось остановить благодаря горожанам, которые вовремя позвонили в Дежурную часть. ГИБДД напоминает, что любой неравнодушный гражданин может сообщить о водителе, который находится в нетрезвом виде или допускает другие грубые правонарушения, в Дежурную часть ГИБДД по телефону в Петропавловске-Камчатском 8(4152) 46-92-02.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

