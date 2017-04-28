В ГИБДД подвели итоги массовой проверки водителей

28.04.2017 11:00:31 (GMT+12)
В ГИБДД подвели итоги двухдневного профилактического мероприятия. На этот раз массовые проверки водителей на состояние опьянения в краевом центре проходили в четверг и в пятницу с 6 утра.
Неожиданная встреча с инспекторами ожидала автомобилистов в районе асфальтового завода и в районе СРВ. Водителей останавливали с обоих направлений. Мероприятие вновь прошло совместно с Военной автомобильной инспекцией.
Всего за четверг и утро пятницы были задержаны семь нетрезвых водителей. Кроме того, к ответственности привлечены четыре автомобилиста, которые сели за руль, будучи лишенными права управлять транспортными средствами.
Как ранее уже сообщала Госавтоинспекция, подобные массовые профилактические мероприятия проводятся на Камчатке несколько раз в неделю. При этом день недели, время и место инспекторы выбирают разное, ориентируясь, в том числе, на анализ состояния аварийности.
Всего с начала года задержано порядка 900 нетрезвых водителей. Некоторых опасных нарушителей удалось остановить благодаря горожанам, которые вовремя позвонили в Дежурную часть. ГИБДД напоминает, что любой неравнодушный гражданин может сообщить о водителе, который находится в нетрезвом виде или допускает другие грубые правонарушения, в Дежурную часть ГИБДД по телефону в Петропавловске-Камчатском 8(4152) 46-92-02.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
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