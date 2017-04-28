В городе Елизово полицейские совместно с членами общественного совета провели для учащихся мероприятие «Проверь ПРАВОсознание»

28.04.2017 10:35:20 (GMT+12)

Более 60 школьников 8 – 11 классов из города Елизова приняли участие во всероссийской акции по формированию правовых знаний у подростков «Проверь ПРАВОзнание».

Урок в виде тестирования для школьников проводила представитель общественного совета при ОМВД России по Елизовскому району Елена Погорецкая.



Вопросы тестирования охватили различные разделы российского законодательства. Чтобы ответить на них, учащимся пришлось применить свои познания в Конституции Российской Федерации, избирательном праве, Законе «О потребителе» и других.



По окончании теста общественники и полицейские побеседовали с детьми о том, как важно знать свои права, а также рассмотрели различные случаи применения этих знаний в жизни.



Елена Погорецкая, куратор молодежной правовой группы «Дозор», отметила неплохую правовую подкованность школьников, а сами ребята выразили желание проводить подобные мероприятия в дальнейшем, возможно не только в формате тестирования, но также в виде игр. Кроме того, некоторые школьники признались, что в будущем хотели бы получить юридическую специальность.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

