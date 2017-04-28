УФССП России по Камчатскому краю открыто для граждан в социальных сетях

28.04.2017 10:31:40 (GMT+12)

В Twitter создан официальный аккаунт краевого Управления ФССП России

(https://twitter.com/Pristav_Kamchat ).



На странице ведомства публикуются последние новости о деятельности судебных приставов Камчатки, а также иная актуальная и интересная информация.



Также у граждан есть возможность задать свои вопросы главному судебному приставу полуострова лично с помощью социальных сетей.

Валериан Жеребятьев открыт для общения в Twitter (https://twitter.com/zherebjatev41 )

и Facebook (https://www.facebook.com/zherebjatev ).



Медея САМНИДЗЕ, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю









