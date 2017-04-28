В Милькове сегодня

28.04.2017 10:00:14 (GMT+12)

В Мильково сегодня вернулась зима. Пуржит, на дорогах снежная каша, больше похожая на раскисшее мыло, на дорожках - по щиколотку снега. Но несмотря на плохую погоду мильковчан ждёт хороший, насыщенный интересными событиями вечер. В народном театре "Зеркало" (МДКД) состоится премьера спектакля "Модная лавка" по пьесе И.А.Крылова, а библиотеки приглашает детей и взрослых на Библионочь. Так что всем интересной пятницы!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.