Обзор «Российской газеты» за 28 апреля 2017 года

28.04.2017 06:16:24 (GMT+12)
Прямая речь
Память — наш командир
Народный артист СССР Василий Лановой: У «Бессмертного полка» нет и не будет начальников
Александр Емельяненков
Шествие колонн «Бессмертного полка» по центральным улицам городов и поселков в День Победы стало новой традицией в России, подхвачено нашими соотечественниками в странах антигитлеровской коалиции и обретает все новых сторонников по всему миру. Что питает эту гражданскую инициативу, в чем ее своеобразие и сила? Где и когда будут шествия в этом году? И как защитить искренние чувства людей, их порыв и благодарную память от всего наносного, конъюнктурного, заорганизованного, что чуждо самой сути «Бессмертного полка»? Об этом в беседе с обозревателем «Российской газеты» рассуждает народный артист СССР, сопредседатель Общероссийского движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой — один из инициаторов и неизменный участник такой акции в Москве.
Интервью – на 9 полосе
От первого лица
Врач раскинул сеть
Доктор наук Георгий Лебедев: Каким бы ни был умным Интернет, ему не понять, что значит «не навреди»
Ирина Краснопольская
Мы становимся свидетелями телемедицины. Это безоговорочное благо? Или?.. Об этом разговор с заведующим кафедрой информационных и интернет-технологий Первого Московского государственного университета имени Сеченова, председателем комитета «Интернет+Медицина» Института развития Интернета доктором технических наук Георгием Лебедевым.
Интервью – на 11 полосе
Вступает в силу
Ремонт без рубля
Эксперты разъяснили «Российской газете» новые требования ОСАГО
Владимир Баршев
Вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым устанавливается приоритет направления на ремонт перед денежной выплатой. Это так называемое натуральное возмещение ущерба.
Как страховщики будут работать в соответствии с этими поправками? Чем это грозит автовладельцам? А так же каких еще реформ автогражданки стоит ожидать в ближайшее время? На эти и другие вопросы в редакции «Российской газеты» ответили директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук, заместитель директора департамента финансовой политики министерства финансов Вера Балакирева и исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
Подробнее – на 1 полосе
ЖКХ
Не накрути
Коммунальные платежи хотят освободить от комиссионных при оплате через банк
Ольга Игнатова
Присвоить платежам за коммунальные услуги особый — социальный — статус предложили в Комитете Совета Федерации по экономической политике. А с таким статусом накрутки не положены.
«Мы предлагаем ввести понятие «социальный платеж», под который будут подпадать все коммунальные платежи, платежи за услуги здравоохранения, образование, детский отдых», — рассказал «РГ» зампред Комитета по экономической политики Виктор Рогоцкий. Он намерен добиваться включения понятия о социальных платежах в новый законопроект, разработанный минстроем, о единых информационных расчетных центрах.
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ПРАВО
Приговор через девять месяцев
Верховный суд России запретит оспаривать отцовство до рождения ребенка
Владислав Куликов
Мужчины, которых записали в отцы против воли, смогут через суд вычеркивать свои имена из свидетельств о рождении. И становиться посторонними ребенку.
Подобное положение заложено в проекте постановления пленума Верховного суда России, которое обсуждалось на заседании пленума. При этом документ особо подчеркивает, что судебные споры по поводу отцовства возможны только после рождения ребенка.
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ПРОЕКТ
Налог по-американски
В США назвали ключевые параметры фискальной реформы
Игорь Дунаевский, Вашингтон
Белый дом представил план реформы налоговой системы США, которую администрация называет «исторической» и «крупнейшей в истории страны».
Среди целей плана названы «экономический рост, создание рабочих мест, упрощение налогового кодекса, снижение нагрузки на средний класс».
Для облечения налогового бремени на рядовых американцев предлагается сократить число ставок с семи до трех, снизив при этом максимальный уровень с 39,6 до 35 процентов. Конкретной шкалы администрация пока не представила. Кроме того, хотят удвоить стандартный налоговый вычет, ввести льготы для семей с детьми и ликвидировать лазейки для состоятельных американцев. В то же время присутствуют послабления и для богатых граждан, включая отмену налога на наследование и альтернативного налога. Пожалуй, самым радикальным предложением является сокращение налога для бизнеса с 35 до 15 процентов.
Подробнее – на 1 полосе
Продовольствие
Формула фермы
Скачки цен на молоко поможет сбивать новый индекс его себестоимости
Сергей Куликов
В России появился индекс себестоимости производства молока — RMCI. И сразу порадовал снижением.
Его создатель — Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»). Новый индекс будет учитывать все расходы, связанные с производством и, как считают авторы, поможет повысить предсказуемость на молочном рынке. Впрочем, в необходимости и объективности такого инструмента уверены далеко не все молочники.
Впервые официально опубликованный молочный индекс себестоимости, как отметили его разработчики, с начала года снизился на 5 процентов.
Подробнее – на 5 полосе
ПРОЕКТ
На хороших счетах
Россияне получат право открывать банковские вклады без посещения офиса
Роман Маркелов
Россияне смогут открывать счета и вклады в банках через Интернет, без присутствия в офисе. Для этого клиенты должны будут только один раз приехать в отделение банка, чтобы поделиться информацией о себе и биометрическими данными.
Законопроект об этом внесен в Госдуму депутатом Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым. Он предусматривает поправки в «антиотмывочном» законодательстве.
Подробнее – на 5 полосе
ДОКУМЕНТ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Бизнесмены смогут копировать документы, изъятые следствием
Владислав Куликов
«Российская газета» публикует постановление правительства России, регламентирующее порядок снятия копий с документов уголовного дела.
Речь идет о ситуациях, когда фигурантов обвиняют в каком-то экономическом преступлении, а изъятые бумаги парализовали работу фирмы.
Подробнее – на 6 полосе
("Российская газета").
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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