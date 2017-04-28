Обзор «Российской газеты» за 28 апреля 2017 года

28.04.2017 06:16:24 (GMT+12)

Прямая речь

Память — наш командир

Народный артист СССР Василий Лановой: У «Бессмертного полка» нет и не будет начальников

Александр Емельяненков

Шествие колонн «Бессмертного полка» по центральным улицам городов и поселков в День Победы стало новой традицией в России, подхвачено нашими соотечественниками в странах антигитлеровской коалиции и обретает все новых сторонников по всему миру. Что питает эту гражданскую инициативу, в чем ее своеобразие и сила? Где и когда будут шествия в этом году? И как защитить искренние чувства людей, их порыв и благодарную память от всего наносного, конъюнктурного, заорганизованного, что чуждо самой сути «Бессмертного полка»? Об этом в беседе с обозревателем «Российской газеты» рассуждает народный артист СССР, сопредседатель Общероссийского движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой — один из инициаторов и неизменный участник такой акции в Москве.

Интервью – на 9 полосе



От первого лица

Врач раскинул сеть

Доктор наук Георгий Лебедев: Каким бы ни был умным Интернет, ему не понять, что значит «не навреди»

Ирина Краснопольская

Мы становимся свидетелями телемедицины. Это безоговорочное благо? Или?.. Об этом разговор с заведующим кафедрой информационных и интернет-технологий Первого Московского государственного университета имени Сеченова, председателем комитета «Интернет+Медицина» Института развития Интернета доктором технических наук Георгием Лебедевым.

Интервью – на 11 полосе



Вступает в силу

Ремонт без рубля

Эксперты разъяснили «Российской газете» новые требования ОСАГО

Владимир Баршев

Вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым устанавливается приоритет направления на ремонт перед денежной выплатой. Это так называемое натуральное возмещение ущерба.

Как страховщики будут работать в соответствии с этими поправками? Чем это грозит автовладельцам? А так же каких еще реформ автогражданки стоит ожидать в ближайшее время? На эти и другие вопросы в редакции «Российской газеты» ответили директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук, заместитель директора департамента финансовой политики министерства финансов Вера Балакирева и исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

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ЖКХ

Не накрути

Коммунальные платежи хотят освободить от комиссионных при оплате через банк

Ольга Игнатова

Присвоить платежам за коммунальные услуги особый — социальный — статус предложили в Комитете Совета Федерации по экономической политике. А с таким статусом накрутки не положены.

«Мы предлагаем ввести понятие «социальный платеж», под который будут подпадать все коммунальные платежи, платежи за услуги здравоохранения, образование, детский отдых», — рассказал «РГ» зампред Комитета по экономической политики Виктор Рогоцкий. Он намерен добиваться включения понятия о социальных платежах в новый законопроект, разработанный минстроем, о единых информационных расчетных центрах.

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ПРАВО

Приговор через девять месяцев

Верховный суд России запретит оспаривать отцовство до рождения ребенка

Владислав Куликов

Мужчины, которых записали в отцы против воли, смогут через суд вычеркивать свои имена из свидетельств о рождении. И становиться посторонними ребенку.

Подобное положение заложено в проекте постановления пленума Верховного суда России, которое обсуждалось на заседании пленума. При этом документ особо подчеркивает, что судебные споры по поводу отцовства возможны только после рождения ребенка.

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ПРОЕКТ

Налог по-американски

В США назвали ключевые параметры фискальной реформы

Игорь Дунаевский, Вашингтон

Белый дом представил план реформы налоговой системы США, которую администрация называет «исторической» и «крупнейшей в истории страны».

Среди целей плана названы «экономический рост, создание рабочих мест, упрощение налогового кодекса, снижение нагрузки на средний класс».

Для облечения налогового бремени на рядовых американцев предлагается сократить число ставок с семи до трех, снизив при этом максимальный уровень с 39,6 до 35 процентов. Конкретной шкалы администрация пока не представила. Кроме того, хотят удвоить стандартный налоговый вычет, ввести льготы для семей с детьми и ликвидировать лазейки для состоятельных американцев. В то же время присутствуют послабления и для богатых граждан, включая отмену налога на наследование и альтернативного налога. Пожалуй, самым радикальным предложением является сокращение налога для бизнеса с 35 до 15 процентов.

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Продовольствие

Формула фермы

Скачки цен на молоко поможет сбивать новый индекс его себестоимости

Сергей Куликов

В России появился индекс себестоимости производства молока — RMCI. И сразу порадовал снижением.

Его создатель — Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»). Новый индекс будет учитывать все расходы, связанные с производством и, как считают авторы, поможет повысить предсказуемость на молочном рынке. Впрочем, в необходимости и объективности такого инструмента уверены далеко не все молочники.

Впервые официально опубликованный молочный индекс себестоимости, как отметили его разработчики, с начала года снизился на 5 процентов.

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ПРОЕКТ

На хороших счетах

Россияне получат право открывать банковские вклады без посещения офиса

Роман Маркелов

Россияне смогут открывать счета и вклады в банках через Интернет, без присутствия в офисе. Для этого клиенты должны будут только один раз приехать в отделение банка, чтобы поделиться информацией о себе и биометрическими данными.

Законопроект об этом внесен в Госдуму депутатом Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым. Он предусматривает поправки в «антиотмывочном» законодательстве.

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ДОКУМЕНТ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Бизнесмены смогут копировать документы, изъятые следствием

Владислав Куликов

«Российская газета» публикует постановление правительства России, регламентирующее порядок снятия копий с документов уголовного дела.

Речь идет о ситуациях, когда фигурантов обвиняют в каком-то экономическом преступлении, а изъятые бумаги парализовали работу фирмы.

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("Российская газета").