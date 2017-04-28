Официальные курсы ЦБ РФ с 28 апреля - 56,9707 руб./$1 и 62,1664 руб./EUR1

28.04.2017 06:13:31 (GMT+12)

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 28 апреля, составляет 56,9707 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,15%.



Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 28 апреля, составляет 62,1664 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,06%.



(Интерфакс).