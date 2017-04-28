Доброе утро, Камчатка!

28.04.2017 05:44:57 (GMT+12)
Сегодня пятница, 28 апреля 2017 года. По старому стилю — 15 апреля.
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима (ок. 67).
Мцц. Василиссы и Анастасии (ок. 68). Мчч. Месукевийских – Сухия и дружины его. Мч. Саввы Готфского (372).
Сщмч. Александра Гневушева пресвитера (1930).
По мусульманскому календарю — 2 шаабана [VIII] 1438 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 2 ияра 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Всемирный день охраны труда.
День работников скорой медицинской помощи.
День борьбы за права человека от химической опасности (День химической безопасности).
Праздник древонасаждения (День Арбориста) в США.
28 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ
1563 В Москве начала работать типография первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца.
1914 В США запатентован воздушный кондиционер.
1925 Вышел Декрет СНК РСФСР «О прописке граждан в городских поселениях».
1938 По обвинению в шпионаже в Москве арестован профессор Лев Ландау.
1947 Тур Хейердал отправился в путешествие на плоту «Кон-Тики».
2001 Состоялся полет в космос первого космического туриста.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1758 Джеймс Монро, 5-й президент США (1817–1825), американский государственный деятель и дипломат.
1874 Александр Остужев, русский и советский актер, народный артист СССР.
1883 Владимир Каппель, российский военачальник, один из руководителей белого движения в Сибири.
1906 Курт Гедель австрийский логик, математик и философ математики.
1924 Донатас Банионис, советский и литовский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР.
1926 Харпер Ли, американская писательница.
1932 Юрий Волынцев, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР.
1937 Саддам Хусейн, иракский государственный и политический деятель, президент Ирака (1979-2003).
1941 Ирина Асмус, советская актриса, клоунесса.
1974 Пенелопа Крус, испанская киноактриса и модель, обладательница премии «Оскар».
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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