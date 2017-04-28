Доброе утро, Камчатка!

28.04.2017 05:44:57 (GMT+12)

Сегодня пятница, 28 апреля 2017 года. По старому стилю — 15 апреля.



Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима (ок. 67).



Мцц. Василиссы и Анастасии (ок. 68). Мчч. Месукевийских – Сухия и дружины его. Мч. Саввы Готфского (372).



Сщмч. Александра Гневушева пресвитера (1930).



По мусульманскому календарю — 2 шаабана [VIII] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 2 ияра 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Всемирный день охраны труда.



День работников скорой медицинской помощи.



День борьбы за права человека от химической опасности (День химической безопасности).



Праздник древонасаждения (День Арбориста) в США.



28 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ



1563 В Москве начала работать типография первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца.



1914 В США запатентован воздушный кондиционер.



1925 Вышел Декрет СНК РСФСР «О прописке граждан в городских поселениях».



1938 По обвинению в шпионаже в Москве арестован профессор Лев Ландау.



1947 Тур Хейердал отправился в путешествие на плоту «Кон-Тики».



2001 Состоялся полет в космос первого космического туриста.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1758 Джеймс Монро, 5-й президент США (1817–1825), американский государственный деятель и дипломат.



1874 Александр Остужев, русский и советский актер, народный артист СССР.



1883 Владимир Каппель, российский военачальник, один из руководителей белого движения в Сибири.



1906 Курт Гедель австрийский логик, математик и философ математики.



1924 Донатас Банионис, советский и литовский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР.



1926 Харпер Ли, американская писательница.



1932 Юрий Волынцев, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР.



1937 Саддам Хусейн, иракский государственный и политический деятель, президент Ирака (1979-2003).



1941 Ирина Асмус, советская актриса, клоунесса.



1974 Пенелопа Крус, испанская киноактриса и модель, обладательница премии «Оскар».



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



