Доброе утро, Камчатка!

28.04.2017 05:44:57 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня пятница, 28 апреля 2017 года. По старому стилю — 15 апреля.

Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима (ок. 67).

Мцц. Василиссы и Анастасии (ок. 68). Мчч. Месукевийских – Сухия и дружины его. Мч. Саввы Готфского (372).

Сщмч. Александра Гневушева пресвитера (1930).

По мусульманскому календарю — 2 шаабана [VIII] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 2 ияра 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Всемирный день охраны труда.

День работников скорой медицинской помощи.

День борьбы за права человека от химической опасности (День химической безопасности).

Праздник древонасаждения (День Арбориста) в США.

28 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ

1563  В Москве начала работать типография первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца.

1914  В США запатентован воздушный кондиционер.

1925  Вышел Декрет СНК РСФСР «О прописке граждан в городских поселениях».

1938  По обвинению в шпионаже в Москве арестован профессор Лев Ландау.

1947  Тур Хейердал отправился в путешествие на плоту «Кон-Тики».

2001  Состоялся полет в космос первого космического туриста.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1758  Джеймс Монро, 5-й президент США (1817–1825), американский государственный деятель и дипломат.  

1874  Александр Остужев, русский и советский актер, народный артист СССР.  

1883 Владимир Каппель, российский военачальник, один из руководителей белого движения в Сибири.  

1906  Курт Гедель австрийский логик, математик и философ математики.  

1924  Донатас Банионис, советский и литовский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР.  

1926  Харпер Ли, американская писательница.

1932  Юрий Волынцев, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР.  

1937  Саддам Хусейн, иракский государственный и политический деятель, президент Ирака (1979-2003).  

1941  Ирина Асмус, советская актриса, клоунесса.  

1974  Пенелопа Крус, испанская киноактриса и модель, обладательница премии «Оскар».  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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