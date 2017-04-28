Камчатский метеокомментарий, 28 апреля (118/247)

28.04.2017 05:41:36 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 28 апреля (118/247)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было -1°C, пасмурно, снег, ветер северный, северо-восточный, 6 м/с, атмосферное давление: 722 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.

Предварительный прогноз:

Утро: 0°С, пасмурно, сильный снегопад.

День: +2°С, пасмурно, снегопад.

Вечер: +3°С, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка: 6 — 24 часа — небольшие возмущения.

Долгота светового дня:  14’54’’ (+3”).

Луна: 5%, растущая.

Сегодня — Пуда-пчельник.

Народ приметил: Пчельники в этот день осматривают пасеки, если ранняя весна, вынимают улья, говоря: "На святого Пуда доставай пчел из-под спуда", на севере и восток достают улья. Также в день Пуда изгоняют смерть, окликают дождь.

Именины у Анастасии и Василисы, Андрея, Виктора, Трофима. Анастасия с греческого - "воскрешенная, воскресение". Василиса с греческого - "царственная, властительница". Андрей с греческого - "мужественный, мужчина". Виктор с латыни - "победитель".

Трофим, с греческого, - "кормилец, питомец".

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  28 апреля, 4.45 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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