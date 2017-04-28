Камчатский метеокомментарий, 28 апреля (118/247)

28.04.2017 05:41:36 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было -1°C, пасмурно, снег, ветер северный, северо-восточный, 6 м/с, атмосферное давление: 722 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.



Предварительный прогноз:



Утро: 0°С, пасмурно, сильный снегопад.



День: +2°С, пасмурно, снегопад.



Вечер: +3°С, пасмурно, дождь.



Геомагнитная обстановка: 6 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 14’54’’ (+3”).



Луна: 5%, растущая.



Сегодня — Пуда-пчельник.



Народ приметил: Пчельники в этот день осматривают пасеки, если ранняя весна, вынимают улья, говоря: "На святого Пуда доставай пчел из-под спуда", на севере и восток достают улья. Также в день Пуда изгоняют смерть, окликают дождь.



Именины у Анастасии и Василисы, Андрея, Виктора, Трофима. Анастасия с греческого - "воскрешенная, воскресение". Василиса с греческого - "царственная, властительница". Андрей с греческого - "мужественный, мужчина". Виктор с латыни - "победитель".



Трофим, с греческого, - "кормилец, питомец".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 28 апреля, 4.45 (кмч).



