Золотая виза инвестора в Испании

27.04.2017 20:46:46 (GMT+12)

Золотая виза, выдающаяся инвесторам в Испании, является первым этапом для получения специального вида резиденции для инвесторов. Покупка недвижимости стоимостью от 500.000 евро является основанием для получения так называемой золотой визы инвестора в Испании.

¿Что такое “золотая виза” в Испании (golden visa)?

Закон 14/2013 от 27 сентября, поддерживающий предпринимателей и интернационализацию, ввел в Испании новый вид визы и вида на жительство для инвесторов под названием «золотая виза» (golden visa).

Основной целью принятой меры является способствовать иностранным инвестициям в Испанию лицам, не являющимся гражданами Европейского Союза, с помощью гибкой системы. Данная система предназначена для тех, кто попадает под квалификацию инвестор, предприниматель, высококвалифицированный специалист или работник, передвигающийся между филиалами одной и той же компании.

Преимущества «золотой визы» в Испании:

Данный тип визы позволяет въезжать и оставаться на территории Испании на период в 1 год, увеличивая при этом действующий на данный момент период в 90 дней для не резидентов;

свободно и без каких-либо ограничений передвигаться по странам зоны Шенген (Испания, Франция, Германия, Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Чешская Республика, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словения, Словакия, Швеция и Швейцария);

создается новый вид на жительство, возможность запросить который предоставляется по окончанию срока действия визы. Данный вид на жительство действует 2 года и продлевается на следующие 2 года;

не требует минимального периода постоянного проживания (резиденции) в Испании сроком в 183 дня для его продления: получатель резиденции имеет право поддерживать свой налоговый адрес за пределами Испании;

вместе с инвестором имеют право запросить визу его супруг/а, дети младше 18 лети или дети старше 18 лет, состоящие на иждивении по состоянию здоровья.

Гибкостью и преимуществом получения вида на жительство (ВНЖ) и права на работу по ускоренной программе «Золотая Виза» в 2016 году чаще других иностранцев в Испании воспользовались граждане Российской Федерации и Китая. Они потратили в общей сложности около 480 миллионов евро при покупке жилой недвижимости повышенной комфортности по средней цене составляющей 786 тысяч евро. В отличие от граждан Китая, преимущественно выбиравших для проживания Мадрид и Барселону, россияне предпочли купить дома и виллы на средиземноморском побережье Коста дель Соль в провинции Малага.

Зарубежные участники программы «Золотая Виза» инвестировали в экономику Королевства Испании в течение 9 месяцев 2016 года более 1.7 миллиардов евро, проведя по личной инициативе 2.123 инвестиционных и финансовых операций, получив 24.505 визовых документов для себя и членов своих семей. Около 93,9% этих операций на сумму 1.326 миллионов евро были сделками купли-продажи 1.993 единиц жилья повышенной комфортности. По статистике, на долю инвесторов-правообладателей капиталов и недвижимого имущества в Испании приходится до 48% выданных виз и ВНЖ. Остальные 52% визовых документов были выданы членам их семей.