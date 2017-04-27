Камчатский гороскоп, 28 - 30 апреля

27.04.2017 20:03:03 (GMT+12)

Как всегда в конце недели прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:



В пятницу всё вокруг как бы придает маневренности, мотивирует на деловитость, мобильность, коммуникабельность. Можно размораживать проекты, инициировать сделки, приступать к циклу тренировок, обучению техническим, коммуникационным и боевым приемам, навыкам вождения и ориентирования. Чтобы препятствия в начинаниях были минимальными, необходимо учитывать комплекс факторов, делать поправки на обстоятельства.



В субботу следует быть осторожнее: аккуратного обращения требуют жидкости, химикаты, газообразные вещества, техника, инструменты. Недоразумения разрешатся легко при благожелательном настрое, но лучше остерегаться людей с нечестными намерениями и ситуаций с двойным дном.



Воскресенье не способствует методичному интеллектуальному процессу и проходит хаотически, короткими импульсами активности, всполохами, вспышками. Поэтому не следует рассчитывать на организованность и порядок. Скорее наоборот, это аспект хаоса, предшествующего принципиально новому порядку.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Лазо.



Рейтинг дней: 4-.



День благоприятен для жителей улиц Академика Королева, Гоголя, Пограничной, Лермонтова, Карбышева, Лесного проезда, проспекта Карла Маркса, районов КП – Силуэт, Центр, Кирпичики, 11 (в краевом центре), улицы Матросова (в Елизове), села Апача, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.