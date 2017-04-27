Камчатский край принял участие в коллегии Министерства экономического развития России

27.04.2017 20:03:02 (GMT+12)

Коллегия Министерства экономического развития Российской Федерации состоялась в Москве 24 апреля. В заседании приняли участие Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, заместитель Председателя Правительства России Игорь Шувалов, глава Центрального Банка России Эльвира Набиулина и руководитель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Камчатский край представлял министр экономического развития и торговли Дмитрий Коростелев.



Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин выступил с докладом «Об итогах деятельности Минэкономразвития России за 2016 год и основных задачах на 2017 год».



«Прошедший год для российской экономики был «переломным». Драйвером общеэкономической динамики стало сельское хозяйство – рост производства продукции за прошедший год составил 4,8 %. Позитивное влияние на динамику ВВП в 2016 году оказало промышленное производство, прежде всего за счет положительной динамики в добыче полезных ископаемых», - отметил Максим Орешкин.



Наряду с этим, на коллегии была представлена публичная декларация целей и задач Минэкономразвития России на 2017 год. На отдельной секции коллегии - «Новая региональная политика» - обсуждались вопросы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, включая варианты использования различных инструментов развития территорий. С целью совершенствования деятельности торговых представительств и повышения их роли в системе поддержки экспорта, особое внимание было обращено на предметы взаимодействия региональных органов власти с торговыми представителями Российской Федерации за рубежом.



Также в ходе мероприятия участники коллегии рассмотрели вопросы внедрения целевой модели «Организация контрольно-надзорной деятельности в субъектах России». Реформирование системы государственного контроля и надзора осуществляется по ряду направлений – управление рисками, новые цели (результаты), процедуры контроля, профилактические меры, вовлечение регионов. Продолжается работа над проектом федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», принятие которого должно стать правовой базой нового облика системы государственного контроля (надзора).



«Поставленные на коллегии основные задачи, в большинстве своем соответствуют ключевым направлениям деятельности экономического блока краевого правительства в целом и министерства экономики края в частности и в особенности. Это и совершенствование макроэкономического прогнозирования, и повышение значения государственных программ и внедрение проектного подхода в бюджетном процессе. Мы и дальше будем развивать МФЦ и повышать качество предоставления государственных и муниципальных услуг. В рамках улучшения делового климата в крае ведется активная работа по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. Отдельная важная для нас задача на 2017 год – обеспечить базовые условия для реформирования государственного контроля и надзора. На данный момент уже достигнут ряд результатов, но основные мероприятия еще предстоит исполнить. Все эти ключевые направления, которые планируется реализовать в ближайшей перспективе, - приоритетные задачи, от решения которых будет зависеть эффективность новой модели экономического роста, устойчивость социально-экономического развития Камчатского края, улучшение жизни и благополучия жизни жителей полуострова», - прокомментировал итоги мероприятия Дмитрий Коростелев.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.