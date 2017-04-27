Съезд психологов социальной защиты населения впервые проходит на Камчатке

27.04.2017 20:03:02 (GMT+12)
Первый съезд психологов социальной защиты населения проходит на Камчатке. Открытие мероприятия состоялось в Камчатском дворце детского творчества в четверг, 27 апреля. В съезде приняли участие не только специалисты соцзащиты, но и их коллеги из учреждений образования, здравоохранения и культуры края.
С приветственным словом к участникам съезда обратилась министр социального развития и труда Камчатского края Инесса Койрович.
«Такое внимание именно к вопросам психологии в нашей многогранной отрасли не случайно, конечно это веление времени. Сегодня мы наблюдаем развитие самых различных направлений психотехник, поэтому важно определить наиболее эффективные из них, выработать единые подходы, направления в совместной работе. Главное при этом находиться в постоянном поиске, икать новые подходы, эффективные формы работы», - сказала Инесса Койрович.
По её словам, в настоящее время в сфере социальной защиты населения работают не более 100 психологов.
«Но особенностью нашей работы является необходимость теснейшего взаимодействия с социальными партнерами – с организациями здравоохранения, образования, культуры. Именно поэтому мы не стали ограничиваться только рамками нашей отрасли социальной защиты, но и пригласили для совместной встречи и наших коллег», - сказала министр.
Она пожелала участникам съезда конструктивной работы, интересного общения, нестандартных предложений и решений профессиональных вопросов.
В рамках пленарного заседания с докладом на тему «Условия эффективного развития психологической службы в социальной сфере» выступила гость мероприятия из Санкт-Петербурга - психолог высшей категории, преподаватель практической психологии института практической психологии «Иматон» Татьяна Зазовская.
Работа съезда будет проходить в течение двух дней. После пленарного заседания участники мероприятия продолжили обсуждение вопросов оказания психологической помощи пожилым людям, инвалидам, несовершеннолетним детям и их семьям по секциям, которые организованы на базе социальных учреждений края. В пятницу делегаты съезда продолжат работу на методических площадках.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+