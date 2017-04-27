Съезд психологов социальной защиты населения впервые проходит на Камчатке

27.04.2017 20:03:02 (GMT+12)

Первый съезд психологов социальной защиты населения проходит на Камчатке. Открытие мероприятия состоялось в Камчатском дворце детского творчества в четверг, 27 апреля. В съезде приняли участие не только специалисты соцзащиты, но и их коллеги из учреждений образования, здравоохранения и культуры края.



С приветственным словом к участникам съезда обратилась министр социального развития и труда Камчатского края Инесса Койрович.



«Такое внимание именно к вопросам психологии в нашей многогранной отрасли не случайно, конечно это веление времени. Сегодня мы наблюдаем развитие самых различных направлений психотехник, поэтому важно определить наиболее эффективные из них, выработать единые подходы, направления в совместной работе. Главное при этом находиться в постоянном поиске, икать новые подходы, эффективные формы работы», - сказала Инесса Койрович.



По её словам, в настоящее время в сфере социальной защиты населения работают не более 100 психологов.



«Но особенностью нашей работы является необходимость теснейшего взаимодействия с социальными партнерами – с организациями здравоохранения, образования, культуры. Именно поэтому мы не стали ограничиваться только рамками нашей отрасли социальной защиты, но и пригласили для совместной встречи и наших коллег», - сказала министр.



Она пожелала участникам съезда конструктивной работы, интересного общения, нестандартных предложений и решений профессиональных вопросов.



В рамках пленарного заседания с докладом на тему «Условия эффективного развития психологической службы в социальной сфере» выступила гость мероприятия из Санкт-Петербурга - психолог высшей категории, преподаватель практической психологии института практической психологии «Иматон» Татьяна Зазовская.



Работа съезда будет проходить в течение двух дней. После пленарного заседания участники мероприятия продолжили обсуждение вопросов оказания психологической помощи пожилым людям, инвалидам, несовершеннолетним детям и их семьям по секциям, которые организованы на базе социальных учреждений края. В пятницу делегаты съезда продолжат работу на методических площадках.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.