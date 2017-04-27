Владимир Илюхин поздравил Дениса Курмачева с назначением на должность председателя Арбитражного суда Камчатского края

27.04.2017 20:03:03 (GMT+12)

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поздравил Дениса Курмачева с назначением на пост председателя Арбитражного суда региона. Торжественное мероприятие, посвящённое вступлению Дениса Курмачева в новую должность, прошло 27 апреля.



«Я поздравляю вас с назначением на должность председателя Арбитражного суда Камчатского края. При исполнении обязанностей вам потребуется сочетание и профессионализма, и принципиальности, и, безусловно, дипломатии. Учитывая те кризисные явления, которые сегодня наблюдаются, вопросы экономики выходят на первый план. Я знаю, что количество судебных производств в работе Арбитражного суда растёт. К вам обращаются представители бизнеса, муниципальной и государственной власти. Все они надеются на объективное судейское решение. Сегодня на Дальнем Востоке мы применяем новые механизмы и инструменты, которые Правительство Российской Федераиции дало нам для того, чтобы улучшить ситуацию в регионе. Инвестклимат и состояние деловой среды у нас на Камчатке зависят, в том числе от принятия ваших решений и принятия решений вашими коллегами. Я хочу пожелать успехов в этой сложной и очень ответственной работе», - отметил Владимир Июхин.



Для представления Дениса Курмачева на Камчатку прибыли заместитель председателя Верховного Суда Российской Федерации Олег Свириденко, а также председатель Арбитражного суда Дальневосточного округа Вячеслав Кресс.



Биография



Денис Валерьевич Курмачев родился 29 декабря 1978 года в городе Благовещенск Амурской области. В 1999 году окончил с отличием юридический факультет Московской академии предпринимательства при Правительстве г. Москвы. В 2000 году окончил с отличием экономический факультет Дальневосточного государственного аграрного университета. С 1999 года работал в Арбитражном суде Амурской области, сначала в должности ведущего специалиста, затем судьи. В 2008 году был назначен председателем судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений Арбитражного суда Амурской области. С 2010 года входил в состав квалификационной коллегии судей Амурской области. В 2010 году присвоен второй квалификационный класс судьи. Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 172 назначен председателем Арбитражного суда Камчатского края.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.