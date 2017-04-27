Владимир Илюхин поздравил Дениса Курмачева с назначением на должность председателя Арбитражного суда Камчатского края

27.04.2017 20:03:03 (GMT+12)
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поздравил Дениса Курмачева с назначением на пост председателя Арбитражного суда региона. Торжественное мероприятие, посвящённое вступлению Дениса Курмачева в новую должность, прошло 27 апреля.
«Я поздравляю вас с назначением на должность председателя Арбитражного суда Камчатского края. При исполнении обязанностей вам потребуется сочетание и профессионализма, и принципиальности, и, безусловно, дипломатии. Учитывая те кризисные явления, которые сегодня наблюдаются, вопросы экономики выходят на первый план. Я знаю, что количество судебных производств в работе Арбитражного суда растёт. К вам обращаются представители бизнеса, муниципальной и государственной власти. Все они надеются на объективное судейское решение. Сегодня на Дальнем Востоке мы применяем новые механизмы и инструменты, которые Правительство Российской Федераиции дало нам для того, чтобы улучшить ситуацию в регионе. Инвестклимат и состояние деловой среды у нас на Камчатке зависят, в том числе от принятия ваших решений и принятия решений вашими коллегами. Я хочу пожелать успехов в этой сложной и очень ответственной работе», - отметил Владимир Июхин.
Для представления Дениса Курмачева на Камчатку прибыли заместитель председателя Верховного Суда Российской Федерации Олег Свириденко, а также председатель Арбитражного суда Дальневосточного округа Вячеслав Кресс.
Биография
Денис Валерьевич Курмачев родился 29 декабря 1978 года в городе Благовещенск Амурской области. В 1999 году окончил с отличием юридический факультет Московской академии предпринимательства при Правительстве г. Москвы. В 2000 году окончил с отличием экономический факультет Дальневосточного государственного аграрного университета. С 1999 года работал в Арбитражном суде Амурской области, сначала в должности ведущего специалиста, затем судьи. В 2008 году был назначен председателем судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений Арбитражного суда Амурской области. С 2010 года входил в состав квалификационной коллегии судей Амурской области. В 2010 году присвоен второй квалификационный класс судьи. Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 172 назначен председателем Арбитражного суда Камчатского края.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+