На Камчатке выберут лучшего бетонщика

27.04.2017 20:03:03 (GMT+12)

На Камчатке с 18 по 19 мая пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший бетонщик». Призовой фонд состязания составляет более 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в министерстве строительства Камчатского края.



«Цель этого конкурса – повышение престижа рабочих профессий, привлечение молодёжи для обучения и трудоустройства и обмен опытом и достижениями в сфере строительства. Победитель конкурса будет награждён денежным призом в размере 100 тысяч рублей. За второе место предусмотрена награда в 75 тысяч, и за третье место – 50 тысяч рублей. К участию допускаются работники, стаж которых составляет не менее трёх лет работы по профессии», - сообщили в министерстве.



Там добавили, что для участия в испытании необходимо направить заявку по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 19, кабинет 306. Приём документов продлится до 12 мая, до 18:00.



Подробную информацию о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший бетонщик» можно узнать по телефонам: 8 (4152) 42-07-78, 42-43-89.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.