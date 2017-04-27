Камчатские сторонники приняли участие в патриотической акции «Георгиевская ленточка»

27.04.2017 20:03:02 (GMT+12)

Тысячу георгиевских ленточек вручили жителям Петропавловска-Камчатского волонтеры-школьники при поддержке лидеров камчатских сторонников Андрея Стукова и Татьяны Ткаченко



27 марта сторонники партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и волонтеры благотворительного фонда «Молодежь.Камчатка.Спорт.» встречали покупателей и поздравляли с приближающимся Днем Победы, вручая главный атрибут празднования 9 Мая – георгиевские ленточки.



Для участия в патриотическом мероприятии депутаты Законодательного Собрания Камчатского края Татьяна Ткаченко и Андрей Стуков пригласили старшеклассников средней школы № 42. «Впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в нашей стране в 2005 году, в день шестидесятилетия Великой Победы. С тех пор эта акция ширится и приобретает все больший размах. Традиционно мы привлекаем на эту акцию ребят-волонтеров из старших классов, чтобы они знали и помнили, кто завоевал Победу в этой самой кровопролитной в истории человечества войне», – рассказал Андрей Стуков.



Школьники поделились своим мнением о значимости акции «Георгиевская лента» для них лично и всего молодого поколения.



Ульяна Нечаева: «Для меня эта акция важна: если бы не было Победы, неизвестно, что было бы дальше, неизвестно, была бы я. Считаю, что каждый должен чтить героев Великой Отечественной войны и уважать память о них».



Виктория Кузьмич: «Для меня это важно, потому что я патриот своей страны и считаю, что каждый должен чтить память о людях, воевавших за нашу Родину».



Анастасия Никитюк: «Очень ценю то, что совершили участники Великой Отечественной войны. Они боролись за нашу жизнь, за то, что я могу сейчас учиться, радоваться, любить. Мой дедушка был в блокадном Ленинграде, бабушка была медсестрой на войне. Один дедушка вернулся с фронта, но умер потом из-за болезней. Поэтому День Победы мне очень дорог».



Как заверили лидеры камчатских сторонников, акция по раздаче георгиевских ленточек будет продолжена. Кроме того, в 8-м избирательном округе на базе средней школы № 40 состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы, почетными гостями которого станут ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, жители блокадного Ленинграда. В преддверии 9 Мая будет организовано адресное поздравление ветеранов, проживающих на территории округа.