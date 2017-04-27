Камчатка, 27 апреля: итоги дня

27.04.2017 20:08:29 (GMT+12)

Камчатка, 27 апреля: итоги дня

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/

В пятницу южные и восточные районы Камчатки захватит циклон.

Волонтеры устроят генеральную уборку в Петропавловске-Камчатском.

Бывший начальник инспекции ФСИН на Камчатке заплатит 30 тысяч рублей за служебный подлог.

На Камчатке выберут лучшего бетонщика.

Первые работы по капремонту в Петропавловске-Камчатском начнутся в мае.

Камчатский любитель «клубнички» пойдет под суд за распространение порно с несовершеннолетними.

Судья из Амурской области назначен председателем Арбитражного суда Камчатки.

В камчатском кафе «У фонтана» клиентов кормили опасными для здоровья салатами.

Камчатского алкоголика за убийство матери приговорили к 10 годам колонии.

Чиновница из Олюторского района попала под статью за мошенничество с выплатами.

Житель Вилючинска попался на уловки мошенников и лишился денег, заплатив «работодателю».

Долг жителей Камчатки перед энергетиками превысил 2,5 млрд рублей.

●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/

Следователи завели второе уголовное дело на владелицу кафе «У фонтана».

К майским праздникам в Петропавловске развесят 700 флагов и баннеров.

Арбитражный суд на Камчатке возглавил судья из Амурской области.

Алкоголику из Петропавловска дали 10 лет колонии за жестокое убийство матери.

На Камчатке чиновницу районной администрации заподозрили в мошенничестве.

Житель Елизова ответит в суде за синяк на груди полицейского.

На окраину города Елизово вышел раненый и агрессивный медведь.

Синоптики: охотоморский циклон принесет в Петропавловск снег и ветер.

В Петропавловске под колеса автомобиля попал подросток.

К майским праздникам на дорогах в центре Петропавловска обновили разметку.

Только ограничение в управлении машиной заставило алиментщика вспомнить про ребенка.

Иностранцы, пострадавшие при аварии вертолёта на Камчатке, отправились домой.

Житель Петропавловска ездил с поддельными правами, купленными у знакомого из соцсети.

В Петропавловске во время тушения пожара в квартире огнеборцы спасли человека.

Выставка «Камчатка» вновь откроется в Москве.

Перед праздниками жителей Петропавловска вновь призывают выйти на субботник.

●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/

«Камчадалочка» успешно стартовала на женском первенстве России по мини-футболу. Камчатская команда отметила дебют на престижном турнире второй победой подряд.

Камчатка приняла участие в коллегии Министерства экономического развития России.   Максим Орешкин: «Прошедший год для российской экономики был “переломным”».

Сотрудницу администрации Олюторского района подозревают в хищении бюджетных денег. По версии следствия, она обратила в свою пользу 700 тысяч рублей.

Третий день открытого первенства края по Северному многоборью прошел на Камчатке.  Спортсмены состязались в метании тынзяна на харей.

Денис Курмачев стал новым председателем Арбитражного суда Камчатского края. Со вступлением в должность его поздравил глава региона Владимир Илюхин.

На Камчатке открылась конференция, посвященная проблемам и развитию заповедных территорий. Она приурочена к Году экологии.

Хозяйка кафе «У фонтана» ответит в суде за салаты с кишечной палочкой, сальмонеллой и плесенью. Следователи мильковского отдела СКР возбудили уголовное дело.

На Камчатке прошли первые в России соревнования по спидрайдингу. За звание победителя боролись пять спортсменов.

Владимир Илюхин поздравил трудящихся со 100-летним юбилеем профсоюзов. Поздравить тред-юнионов с праздником пришли представители различных органов власти, а также объединений работодателей.

Работе 100 образовательных учреждений Петропавловска дадут независимую оценку.  Проверку проведет МАУ «Информационно-методический центр».

Жители Камчатки задолжали энергетикам 2,5 миллиарда рублей. Из-за долгов в начале 2017 года без света остались 8229 камчатцев.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

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