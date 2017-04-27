Камчатка, 27 апреля: итоги дня

27.04.2017 20:08:29 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



В пятницу южные и восточные районы Камчатки захватит циклон.



Волонтеры устроят генеральную уборку в Петропавловске-Камчатском.



Бывший начальник инспекции ФСИН на Камчатке заплатит 30 тысяч рублей за служебный подлог.



На Камчатке выберут лучшего бетонщика.



Первые работы по капремонту в Петропавловске-Камчатском начнутся в мае.



Камчатский любитель «клубнички» пойдет под суд за распространение порно с несовершеннолетними.



Судья из Амурской области назначен председателем Арбитражного суда Камчатки.



В камчатском кафе «У фонтана» клиентов кормили опасными для здоровья салатами.



Камчатского алкоголика за убийство матери приговорили к 10 годам колонии.



Чиновница из Олюторского района попала под статью за мошенничество с выплатами.



Житель Вилючинска попался на уловки мошенников и лишился денег, заплатив «работодателю».



Долг жителей Камчатки перед энергетиками превысил 2,5 млрд рублей.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



Следователи завели второе уголовное дело на владелицу кафе «У фонтана».



К майским праздникам в Петропавловске развесят 700 флагов и баннеров.



Арбитражный суд на Камчатке возглавил судья из Амурской области.



Алкоголику из Петропавловска дали 10 лет колонии за жестокое убийство матери.



На Камчатке чиновницу районной администрации заподозрили в мошенничестве.



Житель Елизова ответит в суде за синяк на груди полицейского.



На окраину города Елизово вышел раненый и агрессивный медведь.



Синоптики: охотоморский циклон принесет в Петропавловск снег и ветер.



В Петропавловске под колеса автомобиля попал подросток.



К майским праздникам на дорогах в центре Петропавловска обновили разметку.



Только ограничение в управлении машиной заставило алиментщика вспомнить про ребенка.



Иностранцы, пострадавшие при аварии вертолёта на Камчатке, отправились домой.



Житель Петропавловска ездил с поддельными правами, купленными у знакомого из соцсети.



В Петропавловске во время тушения пожара в квартире огнеборцы спасли человека.



Выставка «Камчатка» вновь откроется в Москве.



Перед праздниками жителей Петропавловска вновь призывают выйти на субботник.



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



«Камчадалочка» успешно стартовала на женском первенстве России по мини-футболу. Камчатская команда отметила дебют на престижном турнире второй победой подряд.



Камчатка приняла участие в коллегии Министерства экономического развития России. Максим Орешкин: «Прошедший год для российской экономики был “переломным”».



Сотрудницу администрации Олюторского района подозревают в хищении бюджетных денег. По версии следствия, она обратила в свою пользу 700 тысяч рублей.



Третий день открытого первенства края по Северному многоборью прошел на Камчатке. Спортсмены состязались в метании тынзяна на харей.



Денис Курмачев стал новым председателем Арбитражного суда Камчатского края. Со вступлением в должность его поздравил глава региона Владимир Илюхин.



На Камчатке открылась конференция, посвященная проблемам и развитию заповедных территорий. Она приурочена к Году экологии.



Хозяйка кафе «У фонтана» ответит в суде за салаты с кишечной палочкой, сальмонеллой и плесенью. Следователи мильковского отдела СКР возбудили уголовное дело.



На Камчатке прошли первые в России соревнования по спидрайдингу. За звание победителя боролись пять спортсменов.



Владимир Илюхин поздравил трудящихся со 100-летним юбилеем профсоюзов. Поздравить тред-юнионов с праздником пришли представители различных органов власти, а также объединений работодателей.



Работе 100 образовательных учреждений Петропавловска дадут независимую оценку. Проверку проведет МАУ «Информационно-методический центр».



Жители Камчатки задолжали энергетикам 2,5 миллиарда рублей. Из-за долгов в начале 2017 года без света остались 8229 камчатцев.



