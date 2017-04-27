За сжигание сухой травы и мусора грозит штраф!

27.04.2017 20:03:01 (GMT+12)

За сжигание сухой травы и мусора законодательством Российской Федерации предусмотрено административное наказание в виде штрафа.



Штраф грозит тем камчатцам, кто сжигает траву и мусор на расстоянии менее 50 метров от жилых строений и зданий.



Как правило, именно весной, стремясь как можно скорее привести свои дачные участки в порядок, очистить их от сухой прошлогодней растительности, владельцы дачных участков и частных жилых домов сжигают траву и мусор. Однако зачастую такое стремление к чистоте выходит из-под контроля: огонь перекидывается на заборы, теплицы, очень часто – на жилые дома.



В связи с этим во время пожароопасного периода, который начинается на Камчатке 1 мая и продлится до 1 октября, инспекторы государственного пожарного надзора совместно с сотрудниками полиции будут проводить совместные профилактические рейды.



Нарушители правил пожарной безопасности будут оштрафованы. В 2016 году к административному наказанию были привлечены 37 человек.



Напомним, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденном в 2012 году, сжигание травы, отходов и тары менее чем в 50 метрах от зданий категорически запрещено. Нарушителям грозят штрафы в размере: гражданам - от 1 до 1,5 тысяч рублей, должностным лицам – от 6 до 15 тысяч рублей, юридическим лицам – от 150 до 200 тысяч рублей. В случае, если нарушение выявлено в период действия особого противопожарного режима, размер штрафа значительно увеличивается и составляет: гражданам - от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам – от 15 до 20 тысяч рублей, юридическим лицам – от 400 до 500 тысяч рублей.



Главное управление МЧС России по Камчатскому краю обращается к жителям края не сжигать прошлогоднюю траву на дачных участках и полях (гораздо эффективнее и безопаснее – скашивать ее) и не разводить костры. Помните, что в ветреную погоду пал травы легко перерастает в неконтролируемое горение, в результате которого огонь может перекинуться на хозяйственные постройки, жилые дома, уничтожить дачный участок или большую площадь в лесу! В случае возникновения пожара незамедлительно звоните по телефону «01» (с мобильных телефонов – «112»).



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.