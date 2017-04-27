Депутат провел встречи с партийцами в рамках региональной недели

27.04.2017 20:03:01 (GMT+12)

Отчет председателя Правительства РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в нижней палате парламента стал одной из основных тем, затронутых на встречах с партийцами депутатом Госдумы Константином Слыщенко в ходе региональной недели.



По словам Слыщенко, премьер озвучил ключевые направления, по которым строилась работа правительства за истекший период, а главным политическим событием, которое благоприятно сказалось на всей деятельности, он назвал прошедшие в 2016 году выборы в Госдуму, когда люди проголосовали в большинстве своем за партию «Единая Россия».



«Выборы депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Камчатского края – показательный пример последних лет. Благодаря большой работе, которую провели партийцы перед этой избирательной кампанией, в том числе – в ходе проведения предварительного голосования, Камчатка получила сразу двух депутатов-единороссов в нижней палате парламента Российской Федерации и подавляющее большинство в краевом парламенте. Я приведу всего несколько фактов, которые наглядно отражают положительные тенденции в социальной сфере и в экономике нашего региона. Улучшается демографическая ситуация. Растет продолжительность жизни камчатцев. Сокращается безработица. Нам в полном объеме удалось сохранить достигнутый ранее уровень мер социальной поддержки. Экономика в крае также демонстрирует положительную динамику. Всего этого удалось достичь благодаря организованной и эффективной работе нашей партийной команды», - подчеркнул депутат.



Слыщенко также отметил, что в своем отчете премьер коснулся очень важного на сегодняшний день для Камчатки вопроса – развития территории и, в частности, получения дальневосточного гектара.



«На данный момент у нас есть неурегулированные вопросы в процедуре выделения участков, которые в ближайшее время будут решены на законодательном уровне. Некоторые получатели земли стараются продать полученные участки, однако это невозможно, так как земля может быть передана в собственность не ранее чем через 5 лет после закрепления и начала её освоения. Попытки продать гектар уже есть на Дальнем Востоке,

но мы этого не допустим», - сказал депутат. Он добавил, что спрос на получение дальневосточного гектара велик, и сейчас особенно важно, чтобы участки были выделены тем людям, которые действительно хотят их осваивать.

По информации Правительства Камчатского края, на период реализации закона «О Дальневосточном гектаре» уполномоченными органами Камчатского края принято 3482 заявки. Ещё 700 заявок одобрены, по ним идёт процедура постановки участков на кадастровый учёт либо заключения договоров.



Гектар даётся в безвозмездное пользование на 5 лет. При этом земля должна быть свободна от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. В том случае, если через пять лет участок будет освоен, его можно будет взять в аренду или даже получить в собственность.