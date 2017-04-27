Вилючинские армейцы отметили день рождения ЦСКА соревнованиями

27.04.2017 20:03:04 (GMT+12)

В спортивно-оздоровительном комплексе ЦСКА «Океан» (г. Вилючинск) состоялось первенство спортивной школы (олимпийского резерва, комплексной) ЦСКА по плаванию, посвященное 94 годовщине со дня образования Центрального спортивного клуба Армии (исполняется 29 апреля).



Спортсмены в возрасте от 7 до 13 лет показали свое мастерство в плавании кролем, брассом и на спине на дистанциях в 100 и 400 метров.



Первые места в своих группах заняли Максим Елисеев, Эдуард Байметов, Александр Тивоненко, Данила Байбарак, София Логунова, Елизавета Утенкова, Роман Баканов, Илья Зорин, Лидия Лычева, Артем Акулов, Светлана Куницкая, Мария Агарева. По итогам соревнования 7 юных армейцев повысили свои спортивные разряды.



Победители и призеры первенства были награждены дипломами и медалями. Все участники соревнований получили значки и вымпелы с символикой ЦСКА и, конечно же, сладкие подарки.



Пресс-служба ЦСКА (г. Хабаровск)