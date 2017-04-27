Виталий Иваненко принял участие в V форуме председателей первичных профсоюзных организаций Камчатского края

27.04.2017 20:03:01 (GMT+12)
V Форум председателей первичных профсоюзных организаций Камчатского края, посвященный 100-летию профсоюзов Камчатки состоялся в четверг, 27 апреля. Темой Форума стали: «100 лет на защите прав и интересов человека труда», «Профсоюзы Камчатки сегодня. Вызовы времени».
В торжественном мероприятии приняли участие Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, Председатель Федерации Профсоюзов Камчатки Андрей Зимин, руководители исполнительных органов государственной власти Камчатского края, главы муниципальных образований.
Глава Петропавловска Виталий Иваненко обратился к лидерам профсоюзного движения с приветственным словом.
«Сегодня мы видим Профсоюзы своим главным социальным партнером. Именно профсоюзы, которым трудящиеся доверяют защищать свои права, знают трудовые коллективы изнутри лучше, чем кто бы то ни было. В 2016 году между администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа и Федерацией профсоюзов Камчатки заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Этот документ является подтверждением, что мы нацелены на сотрудничество», - сказал Виталий Иваненко.
В своем выступлении Глава Петропавловска отметил, что в профсоюзных рядах работают настоящие профессионалы, увлеченные своей идеей.
«Профсоюзные ряды сегодня, как и 100 лет назад, объединяют людей неравнодушных, отзывчивых. Именно такие люди влияют, а порой и создают историю, а сегодня уже без малого вековую историю камчатских профсоюзов, - отметил Виталий Иваненко. - В этом зале собрались лидеры - представители трудовых коллективов со всей Камчатки, а потому, пользуясь случаем, поздравляю в Вашем лице всех трудящихся не только города, но и края, с таким замечательным и значимым для истории всего края событием – 100-летием профсоюзов Камчатки, а также наступающим Первомаем – Праздником Весны и Труда».
В рамках встречи участники Форума акцентировали внимание на нескольких вопросах, среди которых - заключение коллективных договоров, мотивация профсоюзного членства, правовой защиты работников, сохранение северных гарантий и компенсаций, информационной работы, профсоюзной деятельности в глубинке и многих других направлениях повседневной профсоюзной работы.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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